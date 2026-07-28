Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνομίλησε με τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τη Δευτέρα (27/7) με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, τον οποίο συνεχάρη για την ταινία «Οδύσσεια». Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Βρετανό δημιουργό για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, επισημαίνοντας την εισπρακτική της επιτυχία και το γεγονός ότι μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

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ΝΟΛΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Φωτογραφία: Δημήτρης Παπαμήτσος/ Γραφείο του Πρωθυπουργού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, την περασμένη Δευτέρα.
  • Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της «Οδύσσειας» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

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Με τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

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