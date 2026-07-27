Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης

Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης ολοκληρώθηκε στην Αθήνα. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για εποικοδομητικό διάλογο και ενίσχυση των διμερών σχέσεων βάσει του διεθνούς δικαίου.

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ΥΠΕΞ - ΕΛΛΑΔΑ - ΛΙΒΥΗ
ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΞ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης.
  • Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με τις τεχνικές συνομιλίες να πραγματοποιούνται στην Αθήνα.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις».

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Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ΕλλάδαςΛιβύης. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και οι τεχνικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αθήνα.

Την Δευτέρα ο 3ος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ» μετά το πέρας των συνομιλίων.

 

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