Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και οι τεχνικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αθήνα.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ» μετά το πέρας των συνομιλίων.