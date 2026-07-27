Νέα βίντεο – ντοκουμέντα από τη Μαφία της Κρήτης – Επιδείκνυαν τον βαρύ οπλισμό τους και τα χρήματα στα social media

Νέα βίντεο – ντοκουμέντο που έρχονται στη δημοσιότητα, καταγράφουν τα φερόμενα μέλη του κυκλώματος της Μαφίας της Κρήτης να πυροβολούν και να επιδεικνύουν τον βαρύ οπλισμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ του καθηγητή Τοξικολογίας και στενού συνεργάτη του δικηγόρου, σ ‘ένα σκληρό παζάρι για “κατά παραγγελία” εξετάσεις, με “τιμο-καταλόγους” χιλιάδων ευρώ και απειλές ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Στο οπτικό υλικό που παρουσιάζει ο ANT1 ακούγεται μία φωνή να λέει «1, 2, 3» και αμέσως μετά βαριά όπλα στα χέρια κυρίως μαυροφορομένων αντρών αρχίζουν να σκορπούν τις βολίδες τους στον αέρα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα τα έχουν ανεβάσει τα ίδια τα μέλη της μαφίας στα social media.

Σε άλλο βίντεο ένας άνδρας με ένα αυτόματο πυροβολεί ασταμάτητα με ριπές στον αέρα.

Όπως αποκαλύπτει ο ANT1, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φαίνεται να απολάμβαναν τα οφέλη από τη γνωριμία τους, τόσο με τον ιατροδικαστή όσο και με τον καθηγητή τοξικολογίας, μετατρέποντας τα γλέντια τους σε πεδίο βολής.

Δεσμίδες με χρήματα σε “κοινή θέα”

Σε συνομιλίες μεταξύ τους επιδεικνύονται δεσμίδες με τα χρήματα, τα όπλα, ενώ ανταλλάσσουν μηνύματα για τα χρωστούμενα.

Παρόλα αυτά, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 30.000 ευρώ, αφού προηγουμένως είχε απολογηθεί. Ο δικηγόρος του δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Ο ιατροδικαστής μέχρι αργά το βράδυ και για τουλάχιστον δύο ώρες βρισκόταν στο γραφείο της ανακρίτριας και απολογούνταν.

Οι τιμοκατάλογοι

Όσο για τον τιμοκατάλογο των τοξικολογικών εξετάσεων, η ταρίφα κυμαινόταν ανάλογα την εξέταση που θα γινόταν.

Ο δικηγόρος λέει στον καθηγητή: «Τους βάλατε ένα κοστολόγιο συγκεκριμένο, το οποίο λέει πόσο κοστίζει το κάθε τι, τρίχα, ούρα, αίμα και τι άλλο είναι από τα δείγματα και σας βάλανε πόσο, 1.000 ευρώ ήταν, συν τα μεταφορικά, 500 ευρώ έκαστος. Όχι σύνολο, έκαστος», με τον καθηγητή να απαντά ξερά, «ναι».

Λίγη ώρα μετά η ένταση ανεβαίνει και αρχίζουν τα παζάρια. «Για ποιον λόγο να δώσουμε παραπάνω; Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δέχομαι πιέσεις από Αλβανούς, μαφιόζους που έγιναν έξαλλοι. Μου έλεγαν, ξέρουμε πολύ καλά πόσο κοστίζει, γιατί μας κοροϊδεύετε στη μούρη μας και ποιος είναι αυτός που σε βάζει να τα λες αυτά».

«Ωραία, εντάξει».