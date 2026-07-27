Ουκρανία: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Ντνιπροπετρόφσκ

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones έπληξαν αρκετές περιοχές της περιφέρειας. Όπως ανέφερε, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή Σινελνίκοβε, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε στο Πάβλοχραντ.

‼️🇺🇦🏴‍☠”It stings my eyes, I can’t breathe”: After the strike, Dnipropetrovsk was enveloped in acrid smoke. ▪️After the night attack in Dnepropetrovsk, there is a strong smell of ammonia, it is difficult to breathe in the streets, people on the streets cover their faces.… pic.twitter.com/HYLMQRCGBb — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) July 27, 2026

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά επιθέσεις στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική χώρα. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται έκτοτε, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.