Ουκρανία: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Ντνιπροπετρόφσκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones που εξαπολύθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά γνωστοποίησε μέσω Telegram τις επιθέσεις, αναφέροντας συγκεκριμένα θύματα σε Νικόπολη, Σινελνίκοβε και Πάβλοχραντ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
  • Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά γνωστοποίησε ότι ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones έπληξαν αρκετές περιοχές της περιφέρειας.
  • Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά επιθέσεις στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται έκτοτε χωρίς ουσιαστική πρόοδο σε διπλωματικές προσπάθειες.

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Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones έπληξαν αρκετές περιοχές της περιφέρειας. Όπως ανέφερε, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή Σινελνίκοβε, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε στο Πάβλοχραντ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά επιθέσεις στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική χώρα. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται έκτοτε, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

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