Τραμπ για τις αντιρρήσεις Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι θα πουλήσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον.
«Η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος»
Ερωτηθείς για τη στάση του Νετανιάχου απέναντι σε μια πιθανή συμφωνία με την Άγκυρα, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά:
«Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε».
Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για πιθανή επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει το Ισραήλ για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.
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Muhabir: Netanyahu, Türkiye’ye F-35 jetlerinin gönderilmesine karşı çıkıyor.
Trump: Kimse bana neyi satıp neyi satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye harika bir müttefik olmuştur. pic.twitter.com/vO2z0pBFck
— War Tech Global (@WarTechGlobal) July 27, 2026