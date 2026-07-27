Τραμπ για τις αντιρρήσεις Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι θα πουλήσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω συζητήσεων για την πιθανή επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις ισραηλινές επιφυλάξεις για την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Jonathan Ernst
Φωτογραφία: REUTERS/Jonathan Ernst
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε».
  • Η συζήτηση για πιθανή επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει το Ισραήλ για την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον.

«Η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος»

Ερωτηθείς για τη στάση του Νετανιάχου απέναντι σε μια πιθανή συμφωνία με την Άγκυρα, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά:

«Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε».

Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για πιθανή επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει το Ισραήλ για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

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