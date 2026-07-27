Σύρος: Καρέ καρέ όσα έγιναν έξω από το σπίτι πριν από το φονικό με θύμα τη διασώστρια – Τι λέει ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σημείο

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο θάνατος της 41χρονης προήλθε από μία μαχαιριά στον θώρακα σύμφωνα με τη έκθεση του ιατροδικαστή ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί όλα όσα τα όσα συνέβησαν έξω από το σπίτι του ζευγαριού που διώκεται, λίγο πριν η γυναίκα βρεθεί μαχαιρωμένη.

Μια μαχαιριά στον θώρακα, που δέχτηκε από πίσω, τρύπησε τον πνεύμονα της διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 41χρονης.

Την Τρίτη η απολογία του ζευγαριού – Τι υποστηρίζουν

Για το περιστατικό της Σύρου για το οποίο διώκεται ένα ζευγάρι, που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων.

Το περασμένο Σάββατο (25 Ιουλίου), έγινε αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου. Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, συνοδεία αστυνομικών, η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης, ώστε να ακολουθήσει η δική του αναπαράσταση των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές αρχές.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται αρχικά ο 40χρονος να φτάνει στην οικία του. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, σταματά για λίγο, συνομιλεί με κάποια άτομα που βρίσκονται έξω από το σπίτι και στη συνέχεια ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και μπαίνει στο εσωτερικό.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 16:55, εμφανίζεται η σύντροφός του, η οποία κρατάει μια σακούλα και έχει στον ώμο της ένα σακίδιο. Ανοίγει με τα κλειδιά της και μπαίνει μέσα στο σπίτι.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 17:02 εμφανίζεται η 41χρονη, ντυμένη στα μαύρα. Συγκεκριμένα φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα και φορά μαύρα γυαλιά. Στο βίντεο φαίνεται η 41χρονη να έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Μέσα από αυτή προβάλλει ένα αντικείμενο με ασημένια λάμα, το οποίο μοιάζει με μαχαίρι.

Από τις κινήσεις της 41χρονης που διακρίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, φαίνεται να προσπαθεί να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της οικίας, ενώ εξετάζει και την κλειδαριά. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία, δίπλα στην είσοδο.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη εισέρχεται με ορμή στο σπίτι. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Μόλις 7 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03, η 41χρονη βγαίνει από την κατοικία, αρπάζει το σακίδιο που είχε αφήσει και κατεβαίνει πανικόβλητη τα σκαλοπάτια.

Τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται ο 40χρονος, φορώντας μόνο το εσώρουχό του. Στο ένα χέρι κρατά μία ξύλινη καρέκλα, ενώ στο άλλο φαίνεται να έχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Ο άνδρας φωνάζει προς την κατεύθυνση της 41χρονης και πετάει την καρέκλα προς το μέρος της, ενώ εκείνη συνεχίζει να κατεβαίνει τα σκαλιά. Αμέσως μετά, ο 40χρονος αρχίζει να την κυνηγά και οι δυο τους χάνονται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Στις 17:03:05, από το σπίτι βγαίνει και η σύντροφος του 40χρονου, η οποία ακούγεται να καλεί επανειλημμένα σε βοήθεια και να φωνάζει το όνομά του. Επιστρέφει για λίγα δευτερόλεπτα στο εσωτερικό, παίρνει τα κλειδιά της και βγαίνει ξανά, συνεχίζοντας να φωνάζει.

Τι λέει ο πρώτος άνθρωπος που είδε αιμόφυρτη την 41χρονη διασώστρια

Στο Mega μίλησε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σημείο της επίθεσης και αντίκρισε αιμόφυρτη τη 41χρονη διασώστρια.

«Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του …, μου είπε “να πάω προς τα κάτω να τον βοηθήσω γρήγορα γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”. Είδα τον … να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο … είχε το άτομο αυτό σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι.

Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Ο … της έβγαλε και την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε».