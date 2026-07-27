Όταν η γη σείστηκε στην Τροία: Καταστροφικός σεισμός πριν από περίπου 1.500 χρόνια «σφράγισε» το τέλος της ιστορικής πόλης

Η Τροία, μια πόλη συνδεδεμένη με μύθους και επικές μάχες, συνεχίζει να αποκαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά της στο πέρασμα των αιώνων.

Αυτή τη φορά, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έφερε στο φως κάποια πολεμική σύγκρουση, αλλά το αποτύπωμα μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη ενός μεγάλου σεισμού που έπληξε την αρχαία Τροία πριν από περίπου 1.500 χρόνια, με τις πρόσφατα αποκαλυφθείσες ζημιές κατά μήκος ενός δρόμου της ρωμαϊκής εποχής να προσφέρουν στοιχεία για την καταστροφή που επέφερε την τελική μεγάλης κλίμακας καταστροφή της πόλης.

Τα ευρήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια των φετινών ανασκαφών στην Τροία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στα Δαρδανέλια, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Onsekiz Mart στα Δαρδανέλια, με κύριο χορηγό την ICDAS.

Ο επικεφαλής των ανασκαφών, καθηγητής Ρουστέμ Ασλάν, δήλωσε ότι η ομάδα επικέντρωσε τις εργασίες της στην κάτω πόλη, η οποία χρονολογείται από την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ο όρος «κάτω πόλη» αναφέρεται στην περιοχή του οικισμού που εκτεινόταν πέρα από την οχυρωμένη κεντρική ακρόπολη της Τροίας.

Ο ρωμαϊκός δρόμος αποκαλύπτει την κλίμακα της καταστροφής

Το τμήμα που ανασκάφτηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρέος δικτύου ρωμαϊκών δρόμων που διέσχιζε την κάτω πόλη, όπου κάποτε υπήρχαν βίλες και καταστήματα και στις δύο πλευρές των οδών.

Ο Ασλάν δήλωσε ότι η ρωμαϊκή Τροία εισήλθε σε μια ιδιαίτερα ευημερούσα περίοδο αφότου ο αυτοκράτορας Αύγουστος επισκέφθηκε την πόλη στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ.

Ο οικισμός σχεδιάστηκε με μεγάλους δρόμους που εκτείνονταν παράλληλα μεταξύ τους, από τον βορρά προς τον νότο και από την ανατολή προς τη δύση.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο οι επισκέπτες μετακινούνταν από την οχυρωμένη ακρόπολη προς την κάτω πόλη και για να έρθουν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο του ρωμαϊκού οικισμού.

Ωστόσο, τα κατάλοιπα έφεραν επίσης στο φως ορατά σημάδια ζημιών από σεισμό.

«Ένας σεισμός κατέστρεψε την Τροία. Γνωρίζουμε ότι η τελευταία μεγάλης κλίμακας καταστροφή στην Τροία συνέβη με έναν σεισμό πριν από περίπου 1.500 χρόνια. Μπορούμε να το δούμε αυτό πολύ καθαρά στα ερείπια του ρωμαϊκού δρόμου εδώ», δήλωσε ο Ασλάν.

Ο τελευταίος σεισμός ισοπέδωσε την αστική ζωή

Τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι η Τροία της ρωμαϊκής εποχής επλήγη από δύο μεγάλους σεισμούς, με την τελική σφοδρή καταστροφή να σημειώνεται γύρω στον 6ο αιώνα μ.Χ.

Ο Ασλάν δήλωσε ότι οι ζημιές που αποκαλύφθηκαν κατά μήκος του δρόμου επιβεβαιώνουν τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των σεισμών προς το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου.

Αν και η Τροία είχε ανοικοδομηθεί επανειλημμένα μετά από προηγούμενους σεισμούς, η πόλη δεν ανέκτησε την παλιά της ζωντάνια μετά τις μεγάλες καταστροφές της ύστερης ρωμαϊκής εποχής.

Ο οικισμός στην Τροία συνεχίστηκε από το 3000 π.Χ. περίπου έως το 500 μ.Χ. περίπου.

Παρά το γεγονός ότι επέζησε από αρκετούς σεισμούς κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, η αστική ζωή τελικά έσβησε μετά τα τελευταία αυτά καταστροφικά γεγονότα.