Ανακαλύψεις 4.500 ετών στην Τροία ρίχνουν φως σε έναν πολυσυζητημένο θησαυρό που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα

Οι αρχές της Τουρκίας έχουν αποκαλύψει θραύσματα εργαλείων ηλικίας 4.500 ετών και μια χάντρα από κοχύλι που λένε ότι δείχνουν δια-ηπειρωματικές εμπορικές συνδέσεις και τοπικό πλούτο, ενώ παράλληλα βοηθούν στη διευκρίνιση του πλαισίου ενός θησαυρού που συζητείται εδώ και πολύ καιρό και ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα.

Η Τροία, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και έχει ιστορία που φτάνει περίπου τα 5.500 χρόνια πίσω, ανασκάπτεται στο πλαίσιο ενός έργου που πραγματοποιείται με άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου στα Δαρδανέλια (COMU) και του κύριου χορηγού ICDAS. Οι ανασκαφές συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ως μέρος του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον», το οποίο στοχεύει στη διάσωση αυτής της κληρονομιάς.

Οι μακροχρόνιες ανασκαφές φτάνουν σε σημείο καμπής

Ο καθηγητής Rustem Aslan του COMU, ο οποίος ηγείται της ανασκαφικής ομάδας, σημείωσε ότι οι εργασίες στην Τροία βρίσκονται σε εξέλιξη για περίπου 150 χρόνια και είπε ότι η τελευταία περίοδος σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής σε αυτή τη μακρά ιστορία.

Επεσήμανε ότι προηγούμενες εκστρατείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υπό την ηγεσία του Manfred Korfmann, απέδωσαν αρκετά σημαντικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων μια σφραγίδα που αναφέρεται ως η σφραγίδα «Λούβι» και νέες πληροφορίες για την λεγόμενη κάτω πόλη.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η σημασία των φετινών ευρημάτων είναι διαφορετική, διότι μιλούν απευθείας σε μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με τον διάσημο θησαυρό που αφαιρέθηκε από την περιοχή από τον Heinrich Schliemann, τη δεκαετία του 1870.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα αντικείμενα που ο Schliemann πήρε παράνομα στο εξωτερικό βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με το πώς πρέπει να χρονολογηθούν, πώς σχετίζονται με άλλα ευρήματα και πού ακριβώς βρέθηκαν. Σύμφωνα με τον Aslan , τα νεοαποκαλυφθέντα κομμάτια προσφέρουν τώρα ισχυρά δεδομένα σχετικά με το πλαίσιο αυτού του θησαυρού και τη σχέση του με άλλο υλικό από την ίδια περιοχή.

Χρυσή καρφίτσα και εργαλεία από νεφρίτη

Η νέα ομάδα ευρημάτων περιλαμβάνει μια χρυσή σπειροειδή καρφίτσα, ένα κομμάτι νεφρίτη, μια χάντρα από κέλυφος θαλάσσιου οστράκου, μια χάλκινη περόνη και διάφορα εργαλεία από οστό.

Ο Aslan εξήγησε ότι αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από ειδικά κτίρια μέσα στην περιοχή του φρουρίου, την ίδια γενική ζώνη που σχετίζεται με τον θησαυρό, και επομένως βοηθούν τους ερευνητές να συνδέσουν το απόθεμα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με το αρχιτεκτονικό του περιβάλλον.

Δήλωσε ότι τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 4.500 χρόνια πριν, μια χρονολόγηση που αξιολογείται σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις χρονολόγησης και τυπολογικές συγκρίσεις με άλλο υλικό από την περιοχή. Αυτό το κοινό χρονικό πλαίσιο, πρόσθεσε, επιτρέπει στους αρχαιολόγους να επαναξιολογήσουν πώς ο θησαυρός σχετίζεται με το ευρύτερο σύνολο ευρημάτων από την Τροία.

Ο Aslan σημείωσε ότι, με βάση τη θέση τους, υπάρχει πιθανώς ένα χάλκινο διατρητικό εργαλείο ή άλλο μεταλλικό εργαλείο στη μία πλευρά ενός εκ των οστέινων εργαλείων, ενώ η χάλκινη περόνη πολύ πιθανόν παραπέμπει σε εργασία με υφάσματα ή δέρμα.

Το κομμάτι νεφρίτη και η χάντρα από κέλυφος, είπε, συνδέονται με τον προσωπικό διάκοσμο, καθώς ανήκουν σαφώς σε μια ομάδα αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν ως κοσμήματα ή διακοσμητικά αξεσουάρ.

Βιοτεχνική παραγωγή, εμπόριο μεγάλων αποστάσεων στην Τροία

Συνολικά, η χρυσή καρφίτσα, τα λεπτεπίλεπτα κομμάτια πέτρας και οστράκου, τα χάλκινα εργαλεία και τα οστέινα σύνεργα υποδηλώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εξειδικευμένες βιοτεχνικές δραστηριότητες και η κατασκευή στολιδιών συμβάδιζαν με την πρόσβαση σε υλικά από περιοχές πέρα από την άμεση περιοχή.

Ο Aslan υπογράμμισε ότι αυτά τα ευρήματα «παραπέμπουν στο διεθνές εμπόριο και τον πλούτο της Τροίας», καθώς αποκαλύπτουν τόσο την παρουσία εισαγόμενων πρώτων υλών όσο και την ικανότητα επεξεργασίας πολύτιμων αντικειμένων.