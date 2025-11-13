Στο φως κάθισμα με ελληνική επιγραφή σε αρχαίο θέατρο ηλικίας 5.000 ετών

Στην Προύσα της Τουρκίας, στο Ελληνιστικό Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν ήρθε στο φως ένα κάθισμα με την επιγραφή Λωνίδος που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ανακαλύφθηκαν μνημειακές δομές του 2ου αιώνα σε λιμάνι – Η πρώτη ανασκαφή στη ναυτική βάση

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της ανασκαφής, καθηγήτρια Δρ. Derya Şahin, η αποκατάσταση των καθισμάτων θα κάνει το θέατρο, ηλικίας 5.000 ετών, να ανακτήσει τη χαμένη του μορφή.

Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA
Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA

Οι ανασκαφές στο Αρχαίο Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν συνεχίζονται από το 2021 υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Δρ. Derya Şahin.

Οι αρχαιολόγοι «ξεκλειδώνουν» το μυστήριο της πόλης που γέννησε το αλφάβητο: Νέες ανακαλύψεις ύστερα από 14 χρόνια «σιωπής»

Το έργο, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίλουφερ και του Πανεπιστημίου Uludağ της Προύσας, εστιάζει στη μετακίνηση 42 εκτοπισμένων τμημάτων καθισμάτων στις αρχικές τους θέσεις και στην κατανόηση της εξέλιξης του θεάτρου από την Ελληνιστική εποχή έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Η διευθύντρια της ανασκαφής, καθηγήτρια Δρ. Derya Şahin, επιβλέπει την αποκατάσταση ενός καθίσματος με την επιγραφή «Λωνίδος» στο Αρχαίο Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν. Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA
Η διευθύντρια της ανασκαφής, καθηγήτρια Δρ. Derya Şahin, επιβλέπει την αποκατάσταση ενός καθίσματος με την επιγραφή «Λωνίδος» στο Αρχαίο Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν. Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA

Ένα κάθισμα στο άνω μέρος του κοίλου, διάσπαρτο και μερικώς θαμμένο, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή λόγω της επιγραφής “Λωνίδος”.

Κάτοικος ανακάλυψε τυχαία έναν χαμένο νεολιθικό οικισμό – 9.000 χρόνια ιστορίας κρυμμένα κάτω από το γρασίδι

Η καθηγήτρια Δρ. Şahin εξήγησε:

«Αυτή η επιγραφή μπορεί να αναφέρεται σε μια ιέρεια ή σε άλλη εξέχουσα προσωπικότητα της περιόδου. Αναλύοντας προσεκτικά τα θεμέλια του καθίσματος, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο αρχικό του πλαίσιο και να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία του θεάτρου».

Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA
Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA

«Αυτό το θέατρο εκτείνεται σε διάμετρο κοίλου 80 μέτρων με ορχήστρα 28 μέτρων και διαθέτει θεωρεία τύπου VIP. Στόχος μας είναι να αποκαλύψουμε με ακρίβεια τόσο την κλίμακα όσο και τη λειτουργία του», πρόσθεσε η Şahin.

Την τρέχουσα ανασκαφική περίοδο, οι ομάδες πραγματοποίησαν προσεκτικό καθαρισμό του κοίλου για να εξετάσουν τις υποκείμενες δομές υποστήριξης.

«Ο εντοπισμός αυτών των δομικών στοιχείων μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε τις φάσεις κατασκευής του θεάτρου», δήλωσε η Şahin.

«Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να επανεγκαταστήσουμε το κάθισμα με την επιγραφή ‘Λωνίδος’ και τα άλλα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις, διατηρώντας την ιστορική ακεραιότητα του θεάτρου».

Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA
Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA

Το έργο προσβλέπει στην μακροπρόθεσμη αποκατάσταση.

«Στοχεύουμε στην αποκατάσταση 42 εκτοπισμένων καθισμάτων μαζί με τα θεμέλιά τους στις αρχικές τους θέσεις. Αυτό θα καταστήσει πλήρως κατανοητή την ιστορική διάταξη και χρήση του θεάτρου», σημείωσε η Şahin.

Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA
Φωτογραφία: Mustafa Yılmaz/AA

Το Gölyazı, όπου βρίσκεται το θέατρο, έχει σημαντική αστική αρχαιολογική αξία. Η καθηγήτρια Δρ. Şahin τόνισε:

«Η περιοχή προστατεύεται ως τμήμα της περιοχής Ραμσάρ από το 1998. Οι ζημιές στα τείχη της πόλης, τις νεκροπόλεις και το θέατρο έχουν σχεδόν εξαλειφθεί χάρη στις ανασκαφές.

Το Πρόγραμμα ‘Κληρονομιά για το Μέλλον’ διασφαλίζει ότι αυτές οι δομές συντηρούνται από επιστήμονες και αξιοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς».

Ακόμη, διεξάγεται έρευνα για πιθανές θρησκευτικές δομές που συνδέονται με το θέατρο.

Η Şahin δήλωσε:

«Τα αρχαία θέατρα συχνά συνδέονταν με θρησκευτικά τελετουργικά. Διερευνούμε πιθανά υπολείμματα που συνδέονται με τον Απόλλωνα ή τον Διόνυσο, αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη οριστικά ευρήματα».

