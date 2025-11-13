Στο φως κάθισμα με ελληνική επιγραφή σε αρχαίο θέατρο ηλικίας 5.000 ετών

Στην Προύσα της Τουρκίας, στο Ελληνιστικό Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν ήρθε στο φως ένα κάθισμα με την επιγραφή Λωνίδος που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της ανασκαφής, καθηγήτρια Δρ. Derya Şahin, η αποκατάσταση των καθισμάτων θα κάνει το θέατρο, ηλικίας 5.000 ετών, να ανακτήσει τη χαμένη του μορφή.

Οι ανασκαφές στο Αρχαίο Θέατρο Απολλωνίας προς Ρυνδακόν συνεχίζονται από το 2021 υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Δρ. Derya Şahin.

Το έργο, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίλουφερ και του Πανεπιστημίου Uludağ της Προύσας, εστιάζει στη μετακίνηση 42 εκτοπισμένων τμημάτων καθισμάτων στις αρχικές τους θέσεις και στην κατανόηση της εξέλιξης του θεάτρου από την Ελληνιστική εποχή έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Ένα κάθισμα στο άνω μέρος του κοίλου, διάσπαρτο και μερικώς θαμμένο, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή λόγω της επιγραφής “Λωνίδος”.

Η καθηγήτρια Δρ. Şahin εξήγησε:

«Αυτή η επιγραφή μπορεί να αναφέρεται σε μια ιέρεια ή σε άλλη εξέχουσα προσωπικότητα της περιόδου. Αναλύοντας προσεκτικά τα θεμέλια του καθίσματος, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο αρχικό του πλαίσιο και να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία του θεάτρου».

«Αυτό το θέατρο εκτείνεται σε διάμετρο κοίλου 80 μέτρων με ορχήστρα 28 μέτρων και διαθέτει θεωρεία τύπου VIP. Στόχος μας είναι να αποκαλύψουμε με ακρίβεια τόσο την κλίμακα όσο και τη λειτουργία του», πρόσθεσε η Şahin.

Την τρέχουσα ανασκαφική περίοδο, οι ομάδες πραγματοποίησαν προσεκτικό καθαρισμό του κοίλου για να εξετάσουν τις υποκείμενες δομές υποστήριξης.

«Ο εντοπισμός αυτών των δομικών στοιχείων μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε τις φάσεις κατασκευής του θεάτρου», δήλωσε η Şahin.

«Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να επανεγκαταστήσουμε το κάθισμα με την επιγραφή ‘Λωνίδος’ και τα άλλα καθίσματα στις αρχικές τους θέσεις, διατηρώντας την ιστορική ακεραιότητα του θεάτρου».

Το έργο προσβλέπει στην μακροπρόθεσμη αποκατάσταση.

«Στοχεύουμε στην αποκατάσταση 42 εκτοπισμένων καθισμάτων μαζί με τα θεμέλιά τους στις αρχικές τους θέσεις. Αυτό θα καταστήσει πλήρως κατανοητή την ιστορική διάταξη και χρήση του θεάτρου», σημείωσε η Şahin.

Το Gölyazı, όπου βρίσκεται το θέατρο, έχει σημαντική αστική αρχαιολογική αξία. Η καθηγήτρια Δρ. Şahin τόνισε:

«Η περιοχή προστατεύεται ως τμήμα της περιοχής Ραμσάρ από το 1998. Οι ζημιές στα τείχη της πόλης, τις νεκροπόλεις και το θέατρο έχουν σχεδόν εξαλειφθεί χάρη στις ανασκαφές.

Το Πρόγραμμα ‘Κληρονομιά για το Μέλλον’ διασφαλίζει ότι αυτές οι δομές συντηρούνται από επιστήμονες και αξιοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς».

Ακόμη, διεξάγεται έρευνα για πιθανές θρησκευτικές δομές που συνδέονται με το θέατρο.

Η Şahin δήλωσε:

«Τα αρχαία θέατρα συχνά συνδέονταν με θρησκευτικά τελετουργικά. Διερευνούμε πιθανά υπολείμματα που συνδέονται με τον Απόλλωνα ή τον Διόνυσο, αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη οριστικά ευρήματα».