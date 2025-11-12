Ανακαλύφθηκαν μνημειακές δομές του 2ου αιώνα σε λιμάνι – Η πρώτη ανασκαφή στη ναυτική βάση

Για πρώτη φορά, στον χώρο παρέλασης της ναυτικής βάσης της Τουλόν — ένας χώρος ιστορικά απαγορευμένος στην επιστημονική εξέταση — πραγματοποιείται μια άνευ προηγουμένου αρχαιολογική παρέμβαση.

Αυτή η επιχείρηση, η πρώτη του είδους εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος, λειτουργεί ως ένας ισχυρός ανιχνευτής που διαπερνά χρονικά στρώματα για να αποκαλύψει μια συνεχή ιστορική ακολουθία, από τους οικισμούς που προϋπήρχαν της ίδρυσης του ρωμαϊκού οικισμού Telo Martius — στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. — έως την κατάληψη του νησιού από το Βασιλικό και αργότερα το Εθνικό Ναυτικό από τα τέλη του 17ου αιώνα και μετά.

Ο καταλύτης για αυτό το παράθυρο στο παρελθόν είναι το έργο προσαρμογής των λιμενικών υποδομών για την υποδοχή και τη συντήρηση του γαλλικού αεροπλανοφόρου νέας γενιάς (έργο PA-NG), το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2035.

Η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου

Η περιοχή υπό διερεύνηση, γνωστή ως Milhaud, δεν ήταν πάντα ξηρά.

Μέχρι την προσάρτησή της στην ακτή τη δεκαετία του 1930, αποτελούσε ένα μικρό νησί — ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό του οποίου η στρατηγική θέση επηρέασε τη χρήση του ανά τους αιώνες.

Τα αρχαιότερα κατάλοιπα που εντόπισαν ομάδες από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (Inrap) εντοπίζουν την ανθρώπινη κατοίκηση αυτού του τόπου σε μια περίοδο κατάκτησης και πολιτισμικής μετάβασης γύρω στον 2ο αιώνα π.Χ., όταν οι γαλατικοί ελληνικοί από τη Μασσαλία και ρωμαϊκοί πληθυσμοί συναντιόντουσαν και πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές κατά μήκος αυτού του τομέα της μεσογειακής ακτής.

Οι ανασκαμμένες κατασκευές, που καλύπτουν αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, υποδηλώνουν ένα συγκρότημα που συνδύαζε, τουλάχιστον μεταξύ του 2ου αιώνα π.Χ. και του 2ου αιώνα μ.Χ., οικιστικές λειτουργίες με άλλες που συνδέονταν με τη χειροτεχνία, την αλιεία και το εμπόριο.

Την αξιοπιστία των αποκαλυφθέντων τοίχων συμπληρώνει άφθονο και σημαντικό κινητό υλικό, συμπεριλαμβανομένων συνόλων κεραμικής και νομισμάτων που χαρτογραφούν τα εμπορικά δίκτυα της εποχής.

Ο ρόλος του θύλακα στην μεσογειακή ναυτιλία

Η προέλευση αυτών των αντικειμένων, με έντονη παρουσία προϊόντων από τη νότια Ιταλία, επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση αυτού του θύλακα στην εμπορική δυναμική της δυτικής Μεσογείου.

Η νομισματική ανάλυση των νομισμάτων που ανακτήθηκαν μέχρι στιγμής οδήγησε σε μια υπόθεση αξιοσημείωτης σημασίας: την πιθανή ύπαρξη ενός εργαστηρίου κοπής νομισμάτων στο χώρο — μια θεωρία που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί καθώς προχωρά η ανασκαφή.

Το τοπίο του νησιού Milhaud υπέστη ριζικό μετασχηματισμό από το τελευταίο τρίτο του 17ου αιώνα με την εγκατάσταση πυριτιδαποθήκης από το Γαλλικό Βασιλικό Ναυτικό.

Αυτή η απόφαση καθιέρωσε τη στρατιωτική χρήση του χώρου, ενώ μια μνημειακή αποβάθρα στη βάση της πυριτιδαποθήκης αποτελεί αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική ανακάλυψη.

Η αποβάθρα αποτελούσε την κύρια υποδομή για τις υλικοτεχνικές λειτουργίες της πυριτιδαποθήκης.

Εκεί ελλιμενίζονταν πλοία που μετέφεραν πυρίτιδα και πυρομαχικά για τα σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα σε διάφορες περιοχές του οπλοστασίου ή στον μικρό όρμο της Τουλόν. Η σχολαστική μελέτη της κατασκευής της, του συστήματος θεμελίωσής της—το οποίο περιλαμβάνει ξύλινους πασσάλους—και των παρελκόμενων στοιχείων της, όπως κλιμακοστάσια ή ανυψωτικές κατασκευές, θα προσφέρει ουσιώδη δεδομένα για τη στρατιωτική λιμενική μηχανική της εποχής.

Επιπλέον, ο βυθός που βρίσκεται δίπλα στην αποβάθρα λειτουργεί ως χρονοκάψουλα με διπλό αρχαιολογικό δυναμικό: μπορεί να περιέχει κατάλοιπα που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της αποβάθρας — κομμάτια από βάρκες, σχοινιά, εργαλεία ή καθημερινά κεραμικά — ή ακόμα και παλαιότερα τεκμήρια, σφραγισμένα και προστατευμένα από την ίδια την κατασκευή του χώρου ελλιμενισμού.

Η γεωγραφική και ιστορική μοναδικότητα της τοποθεσίας, ως πρώην νησί που χωριζόταν από την ηπειρωτική χώρα με έναν βραχίονα θάλασσας, απαίτησε μια εξίσου μοναδική μεθοδολογία εργασίας, η οποία συγχρόνιζε χερσαίες και υποβρύχιες αρχαιολογικές τεχνικές.

Η αρχαιολογική μέθοδος

Παρόλο που ο τομέας Milhaud 7 είναι πλέον επιχωματωμένος και ανήκει σε ανακτημένη γη, ο θαλάσσιος υδροφόρος ορίζοντας αναδύεται μόλις ένα μέτρο κάτω από το έδαφος.

Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, και με στόχο τη μελέτη της αποβάθρας σε όλο της το κάθετο ύψος και τον παρακείμενο λιμενικό χώρο, οι αρχαιολόγοι του Inrap επέλεξαν μια ευφυή λύση:

Αντί να αναχαιτίσουν τη διείσδυση του νερού, αποφάσισαν να την αξιοποιήσουν. Μια τεράστια λεκάνη ανασκάφτηκε στην επιχωμάτωση της δεκαετίας του 1930, επιτρέποντας την ελεγχόμενη πλημμύρα της περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύτες-αρχαιολόγοι μπόρεσαν να αναλάβουν από τους χερσαίους συναδέλφους τους, συνεχίζοντας την ανασκαφή κάτω από την επιφάνεια του νερού σε ένα περιβάλλον που αναδημιουργεί τις αρχικές συνθήκες του θαλάσσιου καναλιού. Αυτή η παρέμβαση στη ναυτική βάση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός στο πλαίσιο του έργου PA-NG. Η ανάπτυξη νέων υποδομών, η οποία περιλαμβάνει επίσης εργασίες στην υδάτινη περιοχή του μικρού όρμου, έχει προκαλέσει και άλλες προληπτικές αρχαιολογικές έρευνες που τελούν υπό τη διαχείριση του Τμήματος Υποβρύχιας και Υποθαλάσσιας Αρχαιολογικής Έρευνας (Drassm).

Η μελλοντική βιομηχανική-λιμενική ζώνη, που θα κατασκευαστεί δυτικά των σημερινών αποβαθρών Milhaud, στοχεύει να εδραιώσει τη θέση της Τουλόν ως το κορυφαίο στρατιωτικό λιμάνι της Ευρώπης, ένα καθεστώς που — όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα — έχει τις ρίζες του σε μια στρατηγική και παραγωγική σχέση με τη θάλασσα που εκτείνεται σε περισσότερους από είκοσι δύο αιώνες.

Η εκτέλεση αυτού του αρχαιολογικού έργου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αμυντικών Υποδομών (SID), η οποία πραγματοποιείται με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος ενεργεί ως ο αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου.

Από επιστημονική άποψη, η ικανότητα ανταπόκρισης σε παρεμβάσεις τέτοιας πολυπλοκότητας παρέχεται από την Υποβρύχια Μονάδα του Inrap — ένα εξειδικευμένο τμήμα που αποτελείται από περίπου δεκαπέντε αρχαιολόγους και εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους να εργάζονται σε υδάτινα περιβάλλοντα, από τη διεπαφή χερσαίων-υδάτινων περιοχών έως βάθη που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν τη χρήση ρομποτικών καταδύσεων.

Το έργο τους επικεντρώνεται στην μελέτη των καταλοίπων ανθρώπινης δραστηριότητας σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, συμβάλλοντας στην ανασύσταση της σύνθετης και πάντοτε καθοριστικής σχέσης που έχουν διατηρήσει οι κοινωνίες με το υδάτινο περιβάλλον τους.