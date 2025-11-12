Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νείλος

Όσιος Νείλος ο Ασκητής

Ο Όσιος Νείλος ο Ασκητής, γνωστός και ως Μυροβλύτης, έζησε τον 17ο αιώνα και υπήρξε μοναχός της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Αποσύρθηκε σε σπήλαιο όπου ασκήτεψε με προσευχή και νηστεία, και μετά την κοίμησή του το σώμα του ανέβλυζε μύρο που θεράπευε ασθενείς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Saint.gr, ο Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιο του γράφει και τα εξής: «Οὗτος ἦν διάσημος ἐν λόγοις καὶ ἐν ἀξιώματι, ἔπαρχος Κωνσταντινουπόλεως καὶ εὐσεβέστατος, ζῶν ἐπὶ τῆς ἐποχῆς Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395) [εἰκάζω μᾶλλον ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Β´ (408 – 450)], κατὰ δὲ τὸν Συναξαριστὴν Νικόδημου (οὐχὶ ὀρθῶς) ἐπὶ Μαυρικίου (582 – 602)· συζευχθεὶς μετὰ γυναικὸς ἀπέκτησε τέκνα δυό, ἓν ἄῤῥεν καὶ ἓν θήλυ· ἀλλὰ ἄσβεστον ζῆλον ἔχων πρὸς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν, κατέπεισε τὴν σύζυγον αὐτοῦ νὰ ἐγκαταλείψωσι τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἦλθον εἰς Ἄλεξανδρειαν ἐκεῖ διεχωρίσθησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἔλαβε μεθ᾿ ἑαυτῆς τὸ θυγάτριον, ὁ δὲ Νεῖλος τὸν υἱὸν αὐτοῦ Θεόδουλον, μεθ᾿ οὗ ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ πρὸς ἄσκησιν ἀλλ᾿ ἐκεῖ ἐπιπεσόντες βάρβαροι ἀπήγαγαν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, διὰ τὸν ὁποίον ἔκλαιε καὶ ἐθρήνει πικρῶς (ἴδ. Ἀββάδες τριάκοντα ὀκτὼ οἱ ἐν Σινᾶ, Ἰανουαρ. 14).

Εἰς τὴν ἐρημικὴν ἐκείνην ἀνάπαυσιν ἠσχολήθη εἰς συγγραφὰς ἀσκητικῶν ἔργων, μαρτυρούντων τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ τὸν πρὸς ἄσκησιν ἔρωτα. Ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς διαβιώσας, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. Τὰ ἱερὰ αὐτοῦ ὀστᾶ μετακομίσθησαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἰουστίνου (518 – 527) καὶ κατετέθησαν ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείῳ κάτωθεν τοῦ θυσιαστηρίου. Ἂν τοῦτο ἀληθεύῃ, ἡ τοῦ Συναξαριστοῦ πληροφορία, ὅτι ἐπὶ Μαυρικίου ἤκμασε, δὲν στηρίζεται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρκινσον: Ένα απλό τεστ μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης του έως και 9 χρόνια πριν από τη διάγνωση

Το μυστικό για να μην κολλάει το φαγητό στο τηγάνι

«Φουσκωμένες» ασφαλιστικές εισφορές 2026: Ποια αναμένεται να είναι τα νέα ποσά που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ...

Κρέατα: Γιατί αυξάνονται οι τιμές σε μοσχάρι, αρνί και χοιρινό

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σεφ σε 13 δευτερόλεπτα

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»
περισσότερα
07:48 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Νίκαια: Στις φλόγες αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (12/11) το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με π...
07:42 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αχαΐα: Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί εν...
07:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με παροδικές τοπικές νεφώσεις σε αρκετές περι...
06:23 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/11) στην Αθήνα και σε άλλες 14 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα