Κορτιζόλη: Η απλή συνήθεια που συνδέεται με την μείωση των επιπέδων της ορμόνης του στρες, σύμφωνα με μελέτη

Μια απλή συνήθεια μπορεί να αποτελέσει το “κλειδί” για τη διαχείριση των επιπέδων κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης που ρυθμίζει την απόκριση του οργανισμού στο στρες. Όταν τα επίπεδα κορτιζόλης παραμένουν υψηλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία.

Η απλή συνήθεια που βοηθάει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης

Η σωστή ενυδάτωση μπορεί να είναι η λύση για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπέδων κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες). Περίπου το 50% έως 60% του σώματός σας αποτελείται από νερό, γεγονός που καθιστά την ενυδάτωση ζωτικής σημασίας για την καλή υγεία. Μάθετε πόσο νερό πρέπει να πίνετε για να προστατεύσετε τον οργανισμό σας.

Ο ρόλος της ενυδάτωσης στις βασικές λειτουργίες του σώματος

Το νερό εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο σώμα:

Ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω του ιδρώτα.

Μεταφορά θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στα κύτταρα.

Λίπανση των αρθρώσεων (η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία).

Διατήρηση της καλής λειτουργίας του εντέρου (αποφυγή δυσκοιλιότητας).

Νέα έρευνα συνδέει το νερό με τα επίπεδα στρες

Ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο διερεύνησαν εάν η κατάσταση ενυδάτωσης επηρεάζει τα επίπεδα στρες. Υπέθεσαν ότι άτομα με χρόνια χαμηλή πρόσληψη υγρών και μη βέλτιστη ενυδάτωση θα παρουσίαζαν μεγαλύτερη αντιδραστικότητα κορτιζόλης (δηλαδή, μεγαλύτερη απόκριση κορτιζόλης του σώματος σε έναν στρεσογόνο παράγοντα).

Με απλά λόγια, το ερώτημα ήταν: Η χρόνια αφυδάτωση συνδέεται με μεγαλύτερη απόκριση στο οξύ ψυχοκοινωνικό στρες σε σύγκριση με εκείνους που είναι σωστά ενυδατωμένοι; Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied Physiology.

Πώς διεξήχθη αυτή η μελέτη για την ενυδάτωση και το στρες

Οι ερευνητές στρατολόγησαν υγιείς, δραστήριους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 ετών, προκειμένου να εξετάσουν πώς τα επίπεδα ενυδάτωσης επηρεάζουν το στρες, το άγχος και τη νοητική απόδοση. Πριν από την έναρξη της μελέτης, όλοι οι υποψήφιοι κατέγραψαν την ημερήσια πρόσληψη υγρών από κάθε πηγή — νερό, γάλα, καφέ, τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοόλ και άλλα ποτά — για επτά ημέρες. Παράλληλα, συνέλεξαν δείγματα ούρων μεταξύ 4 μ.μ. και 8 μ.μ. σε δύο διαφορετικές ημέρες, μία καθημερινή και μία Σαββατοκύριακο, ώστε να καθοριστεί το επίπεδο ενυδάτωσής τους.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Χαμηλής πρόσληψης υγρών, με λιγότερο από 1,6 λίτρα την ημέρα για άνδρες και 1,5 λίτρα για γυναίκες.

Υψηλής πρόσληψης υγρών, με τουλάχιστον 2,9 λίτρα ημερησίως για άνδρες και 2,5 λίτρα για γυναίκες.

Η ένταξη στις ομάδες βασίστηκε όχι μόνο στην ποσότητα υγρών, αλλά και σε δείγματα ούρων που υποδήλωναν βέλτιστη ή μη βέλτιστη ενυδάτωση.

Η διαδικασία της μελέτης

Αφού επιλέχθηκαν, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το εργαστήριο, όπου συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για το στρες, το άγχος και τον ύπνο, ενώ ενημερώθηκαν και για την άσκηση νοητικής απόδοσης που θα πραγματοποιούσαν στο τέλος της μελέτης.

Για επτά ημέρες, οι ερευνητές τους παρείχαν έξυπνα μπουκάλια νερού ώστε να εξασφαλιστεί ότι κατανάλωναν τη συνιστώμενη ποσότητα υγρών. Την πέμπτη και έκτη ημέρα, συνέλεξαν ξανά δείγματα ούρων, ενώ την έβδομη και όγδοη ημέρα νηστεύσαν και παρείχαν δείγματα αίματος και ούρων, συμπληρώνοντας παράλληλα νέα ερωτηματολόγια.

Την όγδοη ημέρα, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το Trier Social Stress Test (TSST) — ένα καθιερωμένο τεστ που μετρά την αντίδραση του οργανισμού στο κοινωνικό στρες. Πριν από την άσκηση, τους ζητήθηκε να αποφύγουν τροφή, καφεΐνη, αλκοόλ και το βούρτσισμα δοντιών για δύο ώρες.

Το Τεστ Κοινωνικού Στρες Trier (TSST)

Το τεστ περιλάμβανε μια 30λεπτη περίοδο εγκλιματισμού, ώστε οι συμμετέχοντες να χαλαρώσουν. Έπειτα, ακολούθησαν τρεις δοκιμασίες μπροστά σε δύο παρατηρητές και μια κάμερα:

Πεντάλεπτη προετοιμασία,

Προσομοίωση συνέντευξης εργασίας,

Νοητική αριθμητική εργασία πέντε λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τεστ, συλλέγονταν δείγματα σάλιου πριν και μετά τη διαδικασία για τη μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Παράλληλα, οι καρδιακοί παλμοί των συμμετεχόντων παρακολουθούνταν συνεχώς μέσω ειδικής ζώνης μέτρησης.

Τι έδειξε η μελέτη

Μετά τη συλλογή και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με χαμηλή πρόσληψη υγρών είχαν σταθερά υψηλότερους δείκτες στρες στο σάλιο, τα ούρα και το αίμα τους. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη στενή σχέση μεταξύ της ενυδάτωσης και της αντίδρασης του σώματος στο στρες.

Βασικά ευρήματα της μελέτης

Τα κύρια σημεία που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ της ενυδάτωσης και του βιολογικού δείκτη κορτιζόλης (ορμόνη του στρες) είναι:

Παρά τις παρόμοιες αυξήσεις στο άγχος και στον καρδιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η κορτιζόλη στο σάλιο αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα χαμηλής ενυδάτωσης, αλλά όχι στην ομάδα υψηλής ενυδάτωσης.

Η κατάσταση ενυδάτωσης πριν από την εξέταση συσχετίστηκε με το μέγεθος της αντιδραστικότητας της κορτιζόλης στο σάλιο. Η αντιδραστικότητα ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα χαμηλής ενυδάτωσης.

Τα πιο σκούρα ούρα πριν από την εξέταση (ένδειξη χαμηλής ενυδάτωσης) συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη αντιδραστικότητα κορτιζόλης στο σάλιο.

Φυσιολογική εξήγηση και περιορισμοί

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να εξηγούν γιατί η συνήθης χαμηλή πρόσληψη υγρών και η μη βέλτιστη κατάσταση ενυδάτωσης σχετίζονται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μακροπρόθεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ρύθμιση του νερού και το σύστημα απόκρισης στο στρες του σώματος μοιράζονται επικαλυπτόμενες φυσιολογικές οδούς.

Σημαντική σημείωση

Ένας περιορισμός αυτού του σχεδιασμού μελέτης είναι ότι μπορεί να συμπεράνει μόνο συσχέτιση και όχι αιτιώδη συνάφεια. Με άλλα λόγια, η μελέτη υποδηλώνει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κακής κατάστασης ενυδάτωσης και των επιπέδων κορτιζόλης, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κακή ενυδάτωση προκαλεί απαραίτητα την αύξηση της κορτιζόλης. Γι’ αυτό το λόγο, οι ερευνητές προτείνουν τη διεξαγωγή μελετών μεγαλύτερης κλίμακας.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Η κορτιζόλη είναι η κύρια ορμόνη του στρες του σώματος. Απελευθερώνεται ως αντίδραση σε απειλές, είτε αυτές είναι πραγματικές είτε απλώς αντιληπτές (όπως ένα jump scare σε μια ταινία τρόμου). Η κορτιζόλη είναι απαραίτητη για τη δράση «μάχης ή φυγής», αλλά όταν απελευθερώνεται συνεχώς λόγω μακροχρόνιου στρες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά.

Το νερό ως εργαλείο διαχείρισης του άγχους

Αυτή η μελέτη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς υποδηλώνει ότι η κατάσταση ενυδάτωσης μπορεί εν μέρει να καθορίζει πόσο καλά διαχειρίζεστε το άγχος. Ποιος θα φανταζόταν ότι το μπουκάλι νερού σας θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο για την διαχείριση του στρες;

Εάν ανήκετε σε αυτούς που δεν ενυδατώνονται επαρκώς, ήρθε η ώρα να εντείνετε την πρόσληψη υγρών. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να προσέξετε:

Προσωρινό φούσκωμα: Όταν είστε χρόνια αφυδατωμένοι και αρχίσετε να πίνετε επαρκή ποσότητα νερού, μπορεί να νιώσετε φούσκωμα ή πρήξιμο στην αρχή. Αυτή η αίσθηση θα περάσει αν διατηρήσετε τη συνεπή ενυδάτωση.

Συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα: Ναι, θα επισκέπτεστε την τουαλέτα πιο συχνά. (Θεωρήστε το ως ευκαιρία για περισσότερη σωματική δραστηριότητα!)

Στόχοι ενυδάτωσης: Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη

Αν δεν έχετε συνηθίσει τη σωστή ενυδάτωση, η συνιστώμενη ποσότητα μπορεί να σας φαίνεται δύσκολη. Οι ειδικοί προτείνουν περίπου 15,5 φλιτζάνια νερό την ημέρα για τους άνδρες και 11,5 φλιτζάνια για τις γυναίκες. (Σε αυτήν τη μελέτη, τα οφέλη παρατηρήθηκαν στους άνδρες που έπιναν περίπου 12,25 φλιτζάνια και στις γυναίκες που έπιναν περίπου 10,5 φλιτζάνια).

Αν αυτοί οι αριθμοί φαίνονται αδύνατοι:

Ξεκινήστε σταδιακά: Είναι απολύτως φυσιολογικό να ξεκινήσετε με μικρά ποσά. Δοκιμάστε να πίνετε μισό φλιτζάνι νερό κάθε ώρα που είστε ξύπνιοι. Αυτό θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τις συνήθειες ενυδάτωσης.

Παρακολούθηση και αύξηση: Καταγράψτε την τρέχουσα πρόσληψη νερού για λίγες ημέρες, βρείτε τον μέσο όρο και αρχίστε να αυξάνετε σταδιακά την ποσότητά σας από εκεί και πέρα.

Άλλοι τρόποι καταπολέμησης του χρόνιου στρες

Εκτός από την καλή ενυδάτωση, άλλοι αποτελεσματικοί τρόποι για την καταπολέμηση του στρες περιλαμβάνουν:

Εξάσκηση στη βαθιά (διαφραγματική) αναπνοή και τον οραματισμό.

Έξοδος στη φύση ή περίπατος.

Δραστηριότητες που σας προσφέρουν ευχαρίστηση.

Είναι εξίσου σημαντικό να εντοπίσετε τη ρίζα του χρόνιου στρες και να προσδιορίσετε ποιες ενέργειες μπορείτε να κάνετε για την επίλυσή του. Ένας θεραπευτής μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή εάν παλεύετε με έντονο άγχος.

Πώς η αφυδάτωση αυξάνει το στρες και τη φλεγμονή

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα ενυδάτωσης και χαμηλή πρόσληψη υγρών μπορεί να έχουν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, όταν εκτίθενται σε γεγονότα που προκαλούν στρες.

Η υψηλότερη κορτιζόλη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής και αυξημένο κίνδυνο ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων καρδιακών παθήσεων, καρκίνου, αρθρίτιδας, διαβήτη και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ενώ τα περισσότερα υγρά συμβάλλουν στην ενυδάτωσή σας, είναι κρίσιμο να βεβαιωθείτε ότι πίνετε αρκετό νερό. Εάν δεν σας αρέσει το σκέτο νερό, σκεφτείτε να αντικαταστήσετε μέρος των υγρών σας με ανθρακούχο νερό ή νερό με γεύση φρούτων ή βοτάνων.