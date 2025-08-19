Ύπνος: 5 τροφές για να μειώσετε τα επίπεδα κορτιζόλης το βράδυ και να κοιμηθείτε καλά

Είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθετε στρες και κούραση έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Ωστόσο, όταν είστε σε υπερένταση και δεν μπορείτε να χαλαρώσετε μπορεί να είναι σημάδι αύξησης των επιπέδων κορτιζόλης στο σώμα σας.

Η κορτιζόλη είναι η κύρια ορμόνη του στρες, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των επιπέδων ενέργειάς μας, της διάθεσης και της εγρήγορσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

5 τροφές για να μειώσετε τα επίπεδα κορτιζόλης το βράδυ και να εξασφαλίσετε έναν χαλαρωτικό ύπνο

Ορισμένες τροφές, ειδικά όταν τις καταναλώνετε το βράδυ, μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε. Ηρεμούν το μυαλό σας, βοηθούν το σώμα σας να επιβραδύνει και ακόμη και κρατούν αυτά τα επίπεδα στρες υπό έλεγχο, ώστε η διαδικασία του ύπνου να μην μοιάζει με αγώνα.

Πέντε τροφές που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τα επίπεδα κορτιζόλης το βράδυ και να εξασφαλίσετε έναν χαλαρωτικό ύπνο είναι οι εξής:

Ακτινίδιο

Ζεστή βρώμη

Χαμομήλι

Ελληνικό γιαούρτι (με μούρα)

Μπανάνα

Ακτινίδιο

Αυτό το μικρό, γλυκό και ξινό φρούτο δεν είναι απλώς δροσιστικό, αλλά είναι επίσης γεμάτο με βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του στρες. Οι φυσικές ενώσεις που περιέχονται στο ακτινίδιο βοηθούν στην παραγωγή σεροτονίνης στο σώμα, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου μας. Η κατανάλωση ενός ή δύο ακτινιδίων μια ώρα πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει κάποιον να κοιμηθεί πιο γρήγορα και να ξυπνήσει γεμάτος ενέργεια και φρεσκάδα το πρωί.

Ζεστή βρώμη

Ένα ζεστό και μικρό μπολ με βρώμη το βράδυ, ειδικά έπειτα από μια κουραστική μέρα, μπορεί να βοηθήσει στην ηρεμία του εγκεφάλου. Είναι σχεδόν σαν μια ζεστή αγκαλιά για το σώμα. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες που περιέχονται στη βρώμη, όπως η τρυπτοφάνη (ένα αμινοξύ), υποστηρίζουν την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης. Προσθέστε μερικούς σπόρους κολοκύθας ή λίγη κανέλα αν θέλετε κάτι ακόμα πιο χαλαρωτικό.

Χαμομήλι

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με τις ηρεμιστικές ιδιότητες του χαμομηλιού και ένα ζεστό φλιτζάνι πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του νευρικού μας συστήματος. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα θα ήταν η προσθήκη ενός κουταλιού του γλυκού ωμού μελιού για αυτή την πινελιά φυσικής γλυκύτητας, που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ένας απλός τρόπος για να μπείτε ομαλά στην ανάπαυση.

Ελληνικό γιαούρτι (με μούρα)

Ένας υπέροχος συνδυασμός πρωτεΐνης με προβιοτικά, τα οποία λειτουργούν θαυμάσια στην υποστήριξη της υγείας του εντέρου. Καθώς το έντερό μας συνδέεται στενά με τον τρόπο που το σώμα μας διαχειρίζεται το στρες, είναι σημαντικό να το διατηρούμε υγιές. Προσθέστε μερικά μούρα για αντιοξειδωτικά και λίγη κανέλα για μια ανακουφιστική πινελιά. Με αυτόν τον τρόπο, θα αισθάνεστε ελαφροί, ικανοποιημένοι και το στομάχι σας θα είναι χαρούμενο!

Μπανάνα

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε μαγνήσιο και κάλιο, μέταλλα που μπορούν να βοηθήσουν στην ηρεμία των μυών και του νευρικού μας συστήματος. Δοκιμάστε να τη συνδυάσετε με μια κουταλιά βούτυρο αμυγδάλου ή φυστικοβούτυρο, σαν ένα σνακ που δεν είναι μόνο χορταστικό, αλλά και γεμάτο υγιεινά λιπαρά και τρυπτοφάνη. Είναι το είδος της τροφής που βοηθάει σε έναν καλύτερο ύπνο.

Συμβουλές για καλύτερο ύπνο