Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ – Θα εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Σάββατο, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00, καθώς η έναρξη της εξέτασης έχει οριστεί για τις 08:30. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες, ενώ τα θέματα φτάνουν συνήθως στα εξεταστικά κέντρα γύρω στις 08:30. Η διανομή τους στους υποψηφίους γίνεται περίπου στις 09:00 και το αργότερο έως τις 09:20.

Με την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες, οι επιτηρητές τους τοποθετούν στα θρανία και πραγματοποιούν τον πρώτο έλεγχο των τετραδίων απαντήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ότι το τετράδιο περιέχει συνολικά 16 φύλλα και ότι καμία σελίδα δεν έχει σκισίματα, σημάδια ή τσαλακώματα. Στη συνέχεια, οι μαθητές ξεκινούν τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων τους, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Στο εξώφυλλο του τετραδίου, οι μαθητές συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, ακριβώς όπως αναγράφονται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων. Στο εσώφυλλο του τετραδίου, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία τους στον πρώτο πίνακα, εις διπλούν, αριστερά και δεξιά, αποκλειστικά με κεφαλαία γράμματα. Αμέσως μετά, οι επιτηρητές ελέγχουν τα στοιχεία και επικολλούν τα ειδικά αριθμητήρια που χρησιμοποιούνται για την ανωνυμοποίηση των γραπτών.

Από τη στιγμή που οι υποψήφιοι μπαίνουν στην αίθουσα και ξεκινά η διαδικασία, δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν μόνοι τους, ακόμη και για μετάβαση στην τουαλέτα. Αν υπάρξει ανάγκη, η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά με συνοδεία επιτηρητή διαδρόμου.

Μόλις δοθούν τα θέματα, οι μαθητές πρέπει πρώτα να ελέγξουν ότι οι σελίδες είναι πλήρεις και ότι αντιστοιχούν στον αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα των θεμάτων. Παράλληλα, οι επιτηρητές δίνουν οδηγίες για όσα πρέπει να γραφτούν στην πρώτη σελίδα του τετραδίου, όπως το μάθημα και η ημερομηνία εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει, επίσης, να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα των θεμάτων πριν αρχίσουν να απαντούν.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα στα Νέα Ελληνικά λίγο μετά τις 10:00.