ΗΠΑ: Κατάσχεσαν ιρανικά κρυπτονομίσματα αξίας 1 δισ. δολαρίων

Νέες οικονομικές διαστάσεις παίρνει η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων, η αξία των οποίων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με πολλούς οικονομικούς αναλυτές, αυτή η κίνηση της Ουάσιγκτον προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχουν καταφερθεί ποτέ στον ψηφιακό ιστό της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου Τραμπ

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, η ενέργεια αυτή εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Σέγκσεθ, δήλωσε από τη Σιγκαπούρη πως η χώρα του είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.