ΗΠΑ: Κατάσχεσαν ιρανικά κρυπτονομίσματα αξίας 1 δισ. δολαρίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, κλιμακώνοντας την οικονομική αντιπαράθεση με το Ιράν. Η κίνηση αυτή, που εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ, προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και θεωρείται πλήγμα στον ψηφιακό ιστό της Τεχεράνης. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ετοιμότητα για επανέναρξη πολέμου αν δεν υπάρξει συμφωνία.

  • Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων αξίας 1 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.
  • Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
  • Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Σέγκσεθ, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Νέες οικονομικές διαστάσεις παίρνει η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων, η αξία των οποίων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με πολλούς οικονομικούς αναλυτές, αυτή η κίνηση της Ουάσιγκτον προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχουν καταφερθεί ποτέ στον ψηφιακό ιστό της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου Τραμπ

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, η ενέργεια αυτή εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Σέγκσεθ, δήλωσε από τη Σιγκαπούρη πως η χώρα του είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

