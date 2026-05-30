Πιτ Χέγκσεθ: «Είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο με Ιράν αν χρειαστεί»

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εφόσον χρειαστεί, τονίζοντας τις ικανότητες των ΗΠΑ. Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ, κυρίως όσον αφορά την απαγόρευση πυρηνικών όπλων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διατράνωσε την ετοιμότητα της χώρας του να ξαναρχίσει τον πόλεμο σε βάρος του Ιράν, δηλώνοντας: «Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί».
  • Ο κ. Χέγκσεθ υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».-
  • Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, όπως ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο σε βάρος του Ιράν διατράνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο ίδιος, μάλιστα, τόνισε πως διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να επανεκκινήσουν την πολεμική εμπλοκή. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», το οποίο διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», υπογράμμισε ο κ. Χέγκσεθ, προσθέτοντας πάντως πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Συμφωνία μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές»

Στο μεταξύ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Παρασκευή πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει. Η δήλωση έλαβε χώρα ύστερα από σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ