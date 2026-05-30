Πιτ Χέγκσεθ: «Είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο με Ιράν αν χρειαστεί»

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο σε βάρος του Ιράν διατράνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο ίδιος, μάλιστα, τόνισε πως διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να επανεκκινήσουν την πολεμική εμπλοκή. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», το οποίο διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», υπογράμμισε ο κ. Χέγκσεθ, προσθέτοντας πάντως πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Συμφωνία μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές»

Στο μεταξύ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Παρασκευή πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει. Η δήλωση έλαβε χώρα ύστερα από σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).