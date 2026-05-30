Ιράν: Οι αρχές σχεδιάζουν την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

Οι ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν. Την είδηση μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι οι αρχές δεν έχουν καθορίσει, προς το παρόν, την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Η διαδικασία είχε «παγώσει» για αρκετές εβδομάδες. Η κηδεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως οι αρχές την ανέβαλαν επ’ αόριστον. Τον Απρίλιο, χιλιάδες Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο. Ωστόσο, η κηδεία του δεν πραγματοποιήθηκε ούτε μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Στο πλαίσιο των νέων προετοιμασιών, το τηλεοπτικό κανάλι Irib μετέδωσε ότι «Συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείο για να προετοιμάσει την τελετή» και ότι έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί. Το κανάλι επικαλέστηκε τον Μοχσέν Μαχμουντί, διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, το οποίο έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές δεν έχουν ορίσει ημερομηνία, ο Μαχμουντί προανήγγειλε μία «μεγαλειώδη τελετή, παρουσία μεγάλου κοινού».

Ο Αλί Χαμενεΐ, 86 ετών, ήταν επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερα από 36 χρόνια. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Ο ίδιος τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και επικοινωνεί μόνο με γραπτά μηνύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP