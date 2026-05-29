Επεισόδιο με μαχαίρωμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης – Σε σοβαρή κατάσταση ένας 67χρονος

Ένας 67χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισόδιο με μαχαίρωμα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το επεισόδιο εκτυλίχτηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου, όπου ο 67χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος.

Για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ένας 37χρονος που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.

