Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Θα καταστρέψουμε όποιον επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ» – Η Συμμαχία επιμένει ότι το drone στη Ρουμανία ήταν ρωσικό

Η Ρωσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να καταστρέψει οποιονδήποτε επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας σε δηλώσεις που είχαν προηγηθεί από πλευράς ΝΑΤΟ και Λιθουανίας.

Ο Πούτιν σχολίαζε τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να δείξει στη Μόσχα πως είναι ικανό να διεισδύσει στο Καλίνινγκραντ.

«Ό,τι απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές drones στη Λετονία, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι κάθε περιοχή που συνιστά απειλή για τη Ρωσία θεωρείται νόμιμος στόχος, αναφέρει το Reuters.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις που είχε κάνει στις 9 Μαΐου περί επικείμενου τέλους του πολέμου βασίζονταν στην εκτίμησή του για τα ρωσικά στρατιωτικά κέρδη στο πεδίο των μαχών.

Απορρίπτει τα σενάρια πολέμου με την Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης, ενώ χαρακτήρισε «ψέματα» τους ισχυρισμούς δυτικών χωρών ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη.

Όπως είπε, η Ρωσία «ουδέποτε απείλησε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν την ουκρανική επίθεση με drone σε κοιτώνα μαθητών στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι.

Διαφωνία με το ΝΑΤΟ για το drone που έπεσε στη Ρουμανία

Από την Αστάνα του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι της Ρουμανίας.

«Κανείς δεν μπορεί να πει» από πού προήλθε το drone πριν εξεταστεί από ειδικούς, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ήταν ουκρανικής προέλευσης. Μάλιστα, ανέφερε ότι και άλλοι ουκρανικοί δρόνοι έχουν καταλήξει κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) του ΝΑΤΟ, Μάρτιν Ο’Ντόνελ, δήλωσε ότι το drone που έπεσε στο ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία ήταν ρωσικής προέλευσης.

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ καταδικάζουν το περιστατικό

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνη εισβολή» και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για «επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας» μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην Κωνστάντζα θα κλείσει, ενώ ο Ρώσος πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα.