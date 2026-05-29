Εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,49μ. στη Λεμεσό και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο – Βίντεο με το άλμα του

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε με μία σπουδαία εμφάνιση, καθώς έκανε άλμα στα 8,49 μέτρα, στη Λεμεσό, στο «Τσίρειο» Στάδιο, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την έκτη καλύτερη της καριέρας του.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης με τα 8,46μ. στο Diamond League είχε ισοφαρίσει την κορυφαία φετινή επίδοση, που είχε σημειώσει ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ, όταν τον Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στίβο στο Τορούν. Όμως τώρα ο Τεντόγλου έμεινε μόνος στο Νο.1 στον κόσμο για το 2026. Ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά, σαν να κρατούσε το καλύτερο για το τέλος στο «Τσίρειο» Στάδιο, βγάζοντας τα 8,49μ. στο 6ο άλμα του.

Η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις καλύτερες της καριέρας του, ενώ αποτελεί και το κορυφαίο άλμα του από το 2024, όταν είχε φτάσει στα 8,65 μ. στο πλαίσιο της πορείας του προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Ο Τεντόγλου δείχνει να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στη Λεμεσό είχε άλματα πάνω από τα 8,00μ., όμως το μακρινό τελευταίο πάτημα από τη βαλβίδα, τον.. φρέναραν για επιδόσεις ανάλογη με την τελευταία του προσπάθεια. Ο Τεντόγλου άρχισε με 8,04μ., συνέχισε στα 8,14μ. στο 4ο άλμα του ανέβηκε στα 8,29μ., ενώ στο 5ο «έγραψε» 8,19μ.

