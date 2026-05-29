Ξάνθη: Βίντεο με τη σύλληψη 17χρονου δραπέτη φυλακών

Ο εντοπισμός και η σύλληψη 17χρονου δραπέτη από τις φυλακές ανηλίκων από την Κασαβέτεια Βόλου αποτυπώθηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ. Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ξάνθης.

Ο νεαρός, αφού δραπέτευσε από τις φυλακές, έφτασε στην Ξάνθη όπου με άλλους δύο συνεργούς του, διέπραξε κλοπές σε τρία σπίτια, αφαιρώντας χρυσαφικά, ρολόγια και κινητά.

Όμως, ο δραπέτης έκανε το λάθος να αφήσει ανοικτό το τελευταίο κινητό που έκλεψε. Εντοπίστηκε λοιπόν έπειτα από λίγο μέσω drone από τους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ξάνθης σε σπίτι στον καταυλισμό Ρομά, στο Δροσερό.

Στο βίντεο, διακρίνονται οι αστυνομικοί και το drone που «σκανάρει» από απόσταση ασφαλείας τον καταυλισμό. Μόλις το drone εντόπισε το σπίτι που κρύβεται ο 17χρονος, άρχισε η επιχείρηση για τη σύλληψη του.