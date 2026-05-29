Εξώδικο Real Polls στον Παναγιώτη Δουδωνή – «Μου ζητούν δήλωση μετανοίας», λέει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Polls. Αιχμή του δόρατος η πρόσφατη δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, σύμφωνα με την οποία στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής εμφανίζεται στην τέταρτη θέση έχοντας υπαναχωρήσει από το 10,4% στο 8,6%.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μόλις ήρθε η δημοσκόπηση στο φως της δημοσιότητας προέβη σε μία οργισμένη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία μεθοδεύεται χειραγώγηση της κοινής γνώμης και «αβαντάρισμα» του Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ειδικά για την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Polls που έδειξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προηγείται με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν:

«Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής».

Αιχμηρή απάντηση από την εταιρεία Real Polls

Η επίθεση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την απάντηση της εταιρείας Real Polls στην οποία επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις της έχουν επιβεβαιωθεί στις κάλπες, ενώ οι εκπρόσωποι της αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά “παιχνίδια”.

Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν. Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών.

Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση. Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο. Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική. Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».

Οι δηλώσεις Δουδωνή

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ραδιόφωνο του ALPHA, κατήγγειλε «μαϊμού» δημοσκόπηση, μίλησε για σύμπραξη ΝΔ και Τσίπρα και υπερασπίστηκε τη μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη.

«Η ΝΔ είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης «μαϊμού» δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του όταν ήταν πρωθυπουργός» δήλωσε στο ραδιόφωνο του Alpha ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και αναρωτήθηκε «γιατί χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα ως αξιόπιστη;».

Ο κ. Δουδωνής επικαλέστηκε δημοσίευμα του 2022 (30/5/2022) όπου η ίδια δημοσκοπική εταιρεία είχε μειώσει τη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ, «αυτά είναι γνωστά το θέμα είναι γιατί χρησιμοποιείται η εταιρεία ως αξιόπιστη; δημιουργούν κλίμα γιατί βολεύει αυτή η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας εκεί που δεν είναι για να επηρεαστούν οι πολίτες που απαντούν τώρα για τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας» τόνισε ο κ. Δουδωνής.

Συνεχίζοντας ο κ. Δουδωνής είπε «αποκλειστικός στόχος αυτής της μέτρησης είναι να νοθεύσει το δημοσκοπικό αποτύπωμα» σημείωσε και πρόσθεσε «το θέμα είναι ότι αυτές εμφανίζονται αξιόπιστες και εγώ ο παράξενος που το καταγγέλλει. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις αλλά καταδεικνύω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες χρησιμοποιούνται για παράδειγμα ενώ ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η δημοσκόπηση εδώ και τέσσερις ημέρες, τελικά παρουσιάστηκε την επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε «ο μεν ιδιοκτήτης της δημοσκοπικής εταιρείας είχε σχέση με τον κ. Τσίπρα, το δε τσούλημα της δημοσκόπησης είναι από τη ΝΔ και αυτή η σύμπραξη δεν προβληματίζει κανέναν; να έχει παραγγείλει ο κ. Τσίπρας να είναι η ΝΔ πρώτη και το θεωρούμε κανονικό» τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ είχα αμφισβητήσει και την άνοδο της Ζωής Κωνσταντοπούλου και είχα αντιμετωπίσει τη χλεύη» είπε ο κ. Δουδωνής και χαρακτήρισε ασύντακτο το τοπίο των δημοσκοπήσεων στη χώρα μας.

Εξώδικο στον Παναγιώτη Δουδωνή από τη Real Polls

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Polls, με αφορμή τις τελευταίες μετρήσεις που καταγράφουν τη δυναμική της νεοσύστατης ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, γνωστοποίησε την Παρασκευή (29.05.2026) ότι έλαβε εξώδικο από τη Real Polls, ύστερα από δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τις επίμαχες δημοσκοπήσεις. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία ζητά ουσιαστικά από τον ίδιο «δήλωση μετανοίας».

Η απάντηση Δουδωνή

Ο Παναγιώτης Δουδωνής απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, δίνοντας πολιτική διάσταση στην υπόθεση.

«Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε λέγοντας πως δεν μπήκε στην πολιτική «ούτε για να γίνει πλούσιος, ούτε για να αποκτήσει πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο λόγος της πολιτικής του παρουσίας είναι «να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», επισημαίνοντας ότι αυτό το οφείλει τόσο στην επιστημονική του ιδιότητα όσο και στους πολίτες που τον στηρίζουν.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε».