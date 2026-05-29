Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ: Το «μνημόνιο κατανόησης» δεν περιλαμβάνει όρους για τα πυρηνικά και το Ορμούζ

Ως «κράμα αλήθειας και ψεμάτων» περιέγραψαν τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, πηγές που επικαλείται το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας».

Το Fars μετέδωσε ότι μετά την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου, με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα αποφασίσει να εφαρμόσει η Τεχεράνη.

«Απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη»

Κατά το ιρανικό πρακτορείο, οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη».

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν επίσης ότι η καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση «μνημόνιο κατανόησης».

Τι προβλέπει σύμφωνα με το Fars

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Fars, το κείμενο περιλαμβάνει πρόβλεψη για την άμεση καταβολή 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Τεχεράνη από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και όρο για πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι πηγές ανέφεραν ακόμη ότι το «μνημόνιο» βρίσκεται στα τελικά στάδια επικύρωσης από τις ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Η ανάρτηση Τραμπ και η διάψευση για το ουράνιο

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική απόφασή» του για μια πιθανή συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξουν «αμέσως» και ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει «να καταστραφεί».

Παράλληλα, ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου για την τύχη του ιρανικού ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού «δεν είναι αληθής», επιβεβαιώνοντας ότι το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο που να αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.