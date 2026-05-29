Κατερίνα Ζαρίφη: «Για αυτό ευγνωμονώ πάντα τη Ζωή Λάσκαρη…» – Η εξομολόγηση για την υποκριτική

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Παρασκευή 29 Μαΐου η Κατερίνα Ζαρίφη. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, περιέγραψε το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Μιλώντας για το «ταξίδι» της στην υποκριτική, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε πως: «Έκανα μία αναδρομή πρόσφατα. Παίζω ζίλια μέσα στο αυτοκίνητο, για να μάθω, και το κλάτσα κλάτσα μου έφερε μνήμες, όταν είχα πει στην Ελένη Μενεγάκη ότι θέλω να φύγω για να ασχοληθώ με την υποκριτική. Το έλεγα τότε και το εννοούσα. Θέλει αρετή και τόλμη, μόνο να το ξεστομίσεις το όνειρό σου στα 40, που το ξεστόμισα εγώ».

«Εγώ μπήκα στην υποκριτική στα 40, ως πραγματικά εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή είναι αυτό που λένε “θα μου μείνει αιτία άμα δεν το κάνω”. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Ήταν στα σπάργανα τότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», συνέχισε.

Η ιστορία με τη Ζωή Λάσκαρη

Επιπλέον, ανέφερε στη συνέντευξή της ότι: «Για αυτό ευγνωμονώ πάντα τη Ζωή Λάσκαρη. Με έναν μαγικό τρόπο, συμπαντικά, σαν να με άκουσε να λέω ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, την επόμενη μέρα που είπα ότι θα το κάνω σοβαρά, χτυπάει το τηλέφωνό μου, είναι η Ζωή Λάσκαρη και με την χαρακτηριστική της φωνή μου λέει: “Λοιπόν, το χειμώνα παίζεις στο θέατρο μαζί μου”».

«Λέω αλήτες, με παίρνουν και με γλεντάνε οι φίλοι μου. Με παίρνει ξανά και μου λέει: “Δεν κατάλαβες, η Ζωή Λάσκαρη είμαι, θα είσαι μαζί μου το χειμώνα”. Είπα βουρ, πάμε να το δοκιμάσουμε. Με ρίσκο τρελό και με δυσπιστία, γιατί μερικές φορές πολλοί άνθρωποι από τον χώρο που σταματάμε λίγο τις εργασίες της τηλεόρασης, λες “γιατί δεν πάω να δοκιμάσω και λίγο από εκεί;”.

Ενώ εγώ πήγαινα με τη λογική ότι αν μου κάτσει και αν είμαι καλή… Γιατί το πρώτο πράγμα που της είπα είναι ότι “αν τα λέω σαν να διαβάζω τον τηλεφωνικό κατάλογο, μου το λέτε”», πρόσθεσε η Κατερίνα Ζαρίφη.