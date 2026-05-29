Νέο πλήγμα για τον Μπραντ Πιτ: Ο Μάντοξ ζητεί να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα του από το όνομά του

Ο Μάντοξ, ο μεγαλύτερος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, κατέθεσε αίτημα για να αφαιρέσει επίσημα το «Πιτ» από το επώνυμό του, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Εάν το αίτημα εγκριθεί από δικαστή, ο 24χρονος θα ονομάζεται πλέον νομικά Μάντοξ Τσιβάν Τζολί (Maddox Chivan Jolie), εγκαταλείποντας το επώνυμο που έφερε επί δύο δεκαετίες.

Είχε υιοθετηθεί από την Τζολί πριν γνωρίσει τον Πιτ

Ο Μάντοξ γεννήθηκε στην Καμπότζη και υιοθετήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί το 2002, αρκετά χρόνια πριν η ηθοποιός ξεκινήσει τη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ.

Όταν το ζευγάρι έγινε οικογένεια, ο Πιτ προχώρησε στη διαδικασία υιοθεσίας του Μάντοξ και της Ζαχάρα. Το 2006 δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε την αλλαγή των επωνύμων τους σε «Jolie-Pitt», καθιστώντας επίσημα τον ηθοποιό πατέρα των παιδιών.

Είχε ήδη αφαιρέσει το «Πιτ» από τα κινηματογραφικά credits

Η πρόσφατη αίτηση δεν αποτελεί την πρώτη κίνηση αποστασιοποίησης από το επώνυμο του πατέρα του.

Ο Μάντοξ εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία Couture, με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, και στους τίτλους τέλους εμφανίστηκε ως «Maddox Jolie».

Αντίθετα, στην ταινία Maria του 2024, όπου είχε εργαστεί ως βοηθός παραγωγής, αναφερόταν ακόμη ως «Maddox Jolie-Pitt».

Δεν είναι το πρώτο παιδί που εγκαταλείπει το «Πιτ»

Ο Μάντοξ είναι το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού, το οποίο χώρισε το 2016 ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας και δύο χρόνια γάμου.

Τα τελευταία χρόνια και άλλα παιδιά της οικογένειας έχουν απομακρυνθεί από το επώνυμο Πιτ.

Η Βιβιέν εμφανίστηκε το 2024 ως «Vivienne Jolie» σε θεατρική παραγωγή που συνδέεται με τη μητέρα της, ενώ η Ζαχάρα συστήνεται πλέον δημόσια ως «Zahara Jolie» και με αυτό το όνομα ανακοινώθηκε και κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο τον Μάιο του 2026.

Η Σιλό προχώρησε ακόμη περισσότερο, ολοκληρώνοντας το 2024 τη νομική αλλαγή του ονόματός της από «Shiloh Jolie-Pitt» σε «Shiloh Jolie».

Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα τους

Η απόφαση του Μάντοξ έρχεται έπειτα από χρόνια δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και αρκετά από τα παιδιά του μετά τον πολύκροτο χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί.

Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από πολυετείς δικαστικές διαμάχες.

Μετά την αλλαγή ονόματος της Σιλό, πηγή κοντά στον Πιτ είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι ο ηθοποιός ήταν ενήμερος για την απόφαση και στεναχωρημένος από την εξέλιξη.