Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, στη σημερινή (29/5) εκπομπή της. Συγκεκριμένα, ενώ είχε καλεσμένο τον ηθοποιό Δημήτρη Σέρφα στη «Super Κατερίνα», αποκάλυψε πως έχει σε βαθμίδες τους φίλους της, χωρίς να αποκαλύπτει ποια είναι η αγαπημένη της.

Μιλώντας με τον Δημήτρη Σέρφα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Εγώ μπορώ να πω ότι αγαπάω πιο πολύ αυτή την κολλητή μου. Τους έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια. Στο μυαλό μου έχω μία φίλη, την πιο αγαπημένη μου. Αλλά δεν θα το παραδεχτώ ποτέ στην άλλη. Για κάποιους λόγους έχει ξεχωριστή θέση στη καρδιά μου».

«Το ότι δίνεις παραπάνω σημασία σε κάποιον, δεν σημαίνει ότι τον αγαπάς περισσότερο απαραίτητα», απάντησε ο ηθοποιός.

Ακόμα, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Μπορεί! Είναι η αδυναμία. Ή για κάποιους λόγους να της έχω αδυναμία. Έχεις απόλυτο δίκιο».