Κατερίνα Καινούργιου: «Χρόνια πολλά μπαμπά μας» – Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Με έναν διαφορετικό και παράλληλα τρυφερό τρόπο θέλησε η Κατερίνα Καινούργιου να ευχηθεί στον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για τα γενέθλιά του.

Η παρουσιάστρια του ALPHA που διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στη ζωή της καθώς στις 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο την κόρη τους, ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρούλα.

Την συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Χρόνια πολλά μπαμπά μας».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, ενώ, όπως έχει παραδεχτεί πολλές φορές η ίδια, εκείνος της χάρισε την ηρεμία και την ασφάλεια που πάντα αναζητούσε.