Επιμήκυνση άκρων στην Τουρκία με… 23.000 ευρώ: Τους «σπάνε» τα πόδια με σκοπό να γίνουν ψηλότεροι

Η Τουρκία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για οικονομικές αισθητικές επεμβάσεις, προσελκύοντας χιλιάδες ξένους ασθενείς. Παρότι πολλές περιπτώσεις έχουν επιτυχημένη έκβαση, δεν λείπουν και εκείνες όπου άνθρωποι υπέστησαν σοβαρές επιπλοκές που άλλαξαν δραματικά τη ζωή τους.

Μια νέα μορφή αισθητικής χειρουργικής γνωρίζει πλέον μεγάλη άνθηση και αφορά ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους: το ύψος τους. Άτομα από διάφορες χώρες, κυρίως άνδρες, ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη επιλέγοντας πακέτα που συνδυάζουν επέμβαση και διακοπές, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς, ενέχει σημαντικούς κινδύνους και ρίσκα. Αν όμως όλα εξελιχθούν ομαλά, οι ασθενείς μπορούν να αυξήσουν το ύψος τους ακόμη και κατά 15 εκατοστά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mirror, οι χειρουργοί κόβουν τα οστά των ποδιών των ασθενών και στη συνέχεια τα απομακρύνουν σταδιακά μέσα σε διάστημα μηνών, ώστε να δημιουργηθεί νέα οστική μάζα στο κενό.

Θέμα αυτοπεποίθησης

Η κλινική Wannabetaller στην Κωνσταντινούπολη, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνές κέντρο για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Ο επικεφαλής χειρουργός, Δρ. Γιουνούς Οτς, ανέφερε ότι «πολλοί ασθενείς πληρώνουν για να αυξήσουν το ύψος τους επειδή δέχονταν κοροϊδία στο σχολείο, επειδή θέλουν περισσότερη αυτοπεποίθηση ή γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βρουν πιο εύκολα σύντροφο. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνδρες και σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αυτοπεποίθησης, οπότε η αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται μετά από αύξηση ύψους 8 με 9 εκατοστών είναι εντυπωσιακή».

Η χειρουργική επιμήκυνση ποδιών, γνωστή ως distraction osteogenesis, περιλαμβάνει το σπάσιμο του μηριαίου οστού ή της κνήμης — ή και των δύο — και τη σταδιακή απομάκρυνσή τους, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό που δημιουργείται.

Το βασικό κόστος ξεκινά από 20.000 λίρες (λίγο περισσότερα από 23.000 ευρώ), ενώ τα πλήρη πακέτα μπορούν να φτάσουν και τις 8.000 λίρες επιπλέον, ποσό αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με χώρες όπως η Βρετανία, όπου η επέμβαση σε ιδιωτική κλινική μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 λίρες.

Πόσο μπορεί κάποιος να ψηλώσει

Η πιο διαδεδομένη τεχνική (lengthening over nail – LON) περιλαμβάνει τη δημιουργία κοίλου χώρου μέσα στο οστό και την τοποθέτηση ενός επεκτεινόμενου «καρφιού», το οποίο συνδέεται με εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο.

Η αρχική επέμβαση διαρκεί περίπου δυόμισι ώρες και χωρίζει τα οστά κατά μισό εκατοστό. Στη συνέχεια, ο ασθενής περιστρέφει μία βίδα στο εξωτερικό πλαίσιο ώστε να αυξάνεται η απόσταση κατά 1 χιλιοστό ημερησίως. Σε αυτό το στάδιο οι ασθενείς βιώνουν πόνο, καθώς τεντώνονται μύες και νεύρα.

Η Wannabetaller λειτουργεί μέσα στο μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο BHT Clinic στην Κωνσταντινούπολη και έχει πραγματοποιήσει περίπου 800 τέτοιες επεμβάσεις.

Ο Dr Oc έχει πραγματοποιήσει περίπου 270 επεμβάσεις αισθητικής επιμήκυνσης, καθώς και 12 επεμβάσεις σε γυναίκες, που επιθυμούσαν να μειώσουν το ύψος τους.

Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη επιμήκυνση που έχει πραγματοποιήσει έφτασε τα 18 εκατοστά, αν και συνήθως προτείνει έως 15 εκατοστά, με μέσο όρο τα 8 εκατοστά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι σε άτομα άνω των 50 ετών συστήνει μέγιστη επιμήκυνση 6 εκατοστών και ότι κάθε περίπτωση διαφέρει.

Προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τη Daily Mirror, το βρετανικό σύστημα Υγείας (NHS) προειδοποιεί τους Βρετανούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη «επώδυνη» διαδικασία, επισημαίνοντας ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών, όπως λοιμώξεις, νευρικές βλάβες και ακόμη και «μόνιμη αναπηρία».

Ο καθηγητής Tim Briggs δήλωσε ότι η επέμβαση δεν αποτελεί «γρήγορη λύση», καθώς συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους, ακόμη και θανάτου, και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ιατρική ανάγκη.

Πηγή:Daily Mirror