Άνοια: Η ξαφνική επιθυμία για 3 είδη τροφίμων ίσως αποτελεί πρώιμο σημάδι, σύμφωνα με ειδικούς

Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες δεν οφείλονται πάντα σε απλές προτιμήσεις ή στην ηλικία. Σύμφωνα με ειδικούς, η ξαφνική και έντονη επιθυμία για συγκεκριμένες τροφές, σε συνδυασμό με μεταβολές στη συμπεριφορά, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελεί πρώιμη ένδειξη μιας συγκεκριμένης μορφής άνοιας, η οποία συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση.

Η ξαφνική επιθυμία για 3 συγκεκριμένες τροφές ίσως αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας

Η Alzheimer’s Society προειδοποιεί ότι οι έντονες λιγούρες για γλυκά, λιπαρά φαγητά ή υδατάνθρακες μπορεί να αποτελούν πρώιμο σύμπτωμα της μετωποκροταφικής άνοιας. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι αυτά τα συμπτώματα σχετίζονται συγκεκριμένα με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Σύμφωνα με τον οργανισμό υγείας, τα προειδοποιητικά σημάδια ξεκινούν ήπια, αλλά σταδιακά επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου: «Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το ποιες περιοχές του μετωπιαίου και του κροταφικού λοβού έχουν υποστεί βλάβη. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μορφές άνοιας, η FTD είναι προοδευτική. Αυτό σημαίνει ότι τα συμπτώματά της μπορεί να είναι ήπια στην αρχή, αλλά θα επιδεινωθούν με τον καιρό.

Στο αρχικό στάδιο, η συμπεριφορική παραλλαγή της FTD προκαλεί κυρίως αλλαγές στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ατόμου. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάθεσή του και την ικανότητά του να σκέφτεται καθαρά και λογικά».

Αλλαγές στη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γευμάτων

Ένας σημαντικός δείκτης της νόσου είναι η απώλεια αναστολών και η αδυναμία αναγνώρισης της κατάλληλης συμπεριφοράς την ώρα του φαγητού.

Η Alzheimer’s Society αναφέρει ότι τα άτομα που επηρεάζονται μπορεί να:

Έχουν έντονη επιθυμία για γλυκά, λιπαρά φαγητά ή υδατάνθρακες.

Ξεχνούν τους τρόπους συμπεριφοράς στο τραπέζι.

Μην γνωρίζουν πλέον πότε πρέπει να σταματήσουν να τρώνε, να πίνουν αλκοόλ ή να καπνίζουν ή να νιώθουν μια έντονη, ανεξέλεγκτη παρόρμηση για αυτές τις δραστηριότητες.

Μετωποκροταφική άνοια (FTD) vs νόσος Αλτσχάιμερ

Το ιατρικό κέντρο Mana Medical Associates εξηγεί σχετικά με την FTD: «Πρόκειται για μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν κυρίως τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου, οδηγώντας σε αλλαγές στην προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τον λόγο. Τείνει να εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία σε σύγκριση με τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Ορισμένες αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά μπορούν να κινητοποιήσουν τα μέλη της οικογένειας σχετικά με πιθανά προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων αγαπημένων τους προσώπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση της FTD η οποία, επειδή παρουσιάζει διαφορετικά και λιγότερο οικεία συμπτώματα, συχνά διαφεύγει της προσοχής στα πρώτα στάδια.

Τα άτομα που αρχίζουν να καταναλώνουν γλυκά ανεξέλεγκτα θα πρέπει να συζητήσουν αυτή την αλλαγή με τον οικογενειακό τους γιατρό. Αν και οι ίδιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι απλώς χρειάζονται περισσότερη δύναμη θέλησης, αυτή η νέα συμπεριφορά μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένδειξη μιας υποκείμενης νόσου.

Μετωποκροταφική άνοια (FTD): Τα συμπτώματα της νευροεκφυλιστικής πάθησης

Ένα άτομο που πάσχει από τη συμπεριφορική παραλλαγή της μετωποκροταφικής άνοιας (bvFTD) ενδέχεται να παρουσιάσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

Δυσκολία στη συγκέντρωση : Δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του κάπου και αποσπάται εύκολα.

: Δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του κάπου και αποσπάται εύκολα. Προβλήματα οργάνωσης : Δυσκολεύεται στον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν αρχικά στον εργασιακό χώρο ή στη διαχείριση των οικονομικών.

: Δυσκολεύεται στον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν αρχικά στον εργασιακό χώρο ή στη διαχείριση των οικονομικών. Ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά : Ενεργεί παρορμητικά και χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει αναίσθητα ή αγενή σχόλια για την εμφάνιση κάποιου, να κάνει σεξουαλικές χειρονομίες σε δημόσιο χώρο ή να εμφανίσει λεκτική και σωματική επιθετικότητα.

: Ενεργεί παρορμητικά και χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει αναίσθητα ή αγενή σχόλια για την εμφάνιση κάποιου, να κάνει σεξουαλικές χειρονομίες σε δημόσιο χώρο ή να εμφανίσει λεκτική και σωματική επιθετικότητα. Απώλεια ενσυναίσθησης : Χάνει την ικανότητα να κατανοεί τι μπορεί να σκέφτονται ή να νιώθουν οι άλλοι. Μπορεί να δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των γύρω του, να αποστασιοποιείται από κοινωνικές δραστηριότητες ή να γίνεται λιγότερο φιλικό.

: Χάνει την ικανότητα να κατανοεί τι μπορεί να σκέφτονται ή να νιώθουν οι άλλοι. Μπορεί να δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των γύρω του, να αποστασιοποιείται από κοινωνικές δραστηριότητες ή να γίνεται λιγότερο φιλικό. Έλλειψη κινήτρων : Χάνει τη διάθεση και το κίνητρο να ασχοληθεί με πράγματα που παλαιότερα απολάμβανε.

: Χάνει τη διάθεση και το κίνητρο να ασχοληθεί με πράγματα που παλαιότερα απολάμβανε. Αλλαγές στην αίσθηση του χιούμορ : Μπορεί να εμφανίσει μειωμένη αίσθηση του χιούμορ ή να γελάει με τα προβλήματα των άλλων. Αυτή η αλλαγή προσωπικότητας μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι το άτομο είναι ψυχρό και εγωκεντρικό, ωστόσο πρόκειται αποκλειστικά για σύμπτωμα της νόσου.

: Μπορεί να εμφανίσει μειωμένη αίσθηση του χιούμορ ή να γελάει με τα προβλήματα των άλλων. Αυτή η αλλαγή προσωπικότητας μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι το άτομο είναι ψυχρό και εγωκεντρικό, ωστόσο πρόκειται αποκλειστικά για σύμπτωμα της νόσου. Επαναλαμβανόμενες ή ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές : Για παράδειγμα, μπορεί να επαναλαμβάνει φράσεις ή χειρονομίες, να συγκεντρώνει αντικείμενα με εμμονή ή να έχει ψύχωση με την τήρηση του χρόνου.

: Για παράδειγμα, μπορεί να επαναλαμβάνει φράσεις ή χειρονομίες, να συγκεντρώνει αντικείμενα με εμμονή ή να έχει ψύχωση με την τήρηση του χρόνου. Ξαφνική ενασχόληση με νέα ενδιαφέροντα: Όπως η μουσική ή η πνευματικότητα. Αν και αυτό μπορεί να δώσει μια θετική διέξοδο στο άτομο, μερικές φορές παίρνει ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα.

Επιπλέον, η μετωποκροταφική άνοια (FTD) μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιδρά στα σωματικά ή περιβαλλοντικά ερεθίσματα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, των ήχων, ακόμη και του πόνου.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και οι προκλήσεις

Η Alzheimer’s Society προσθέτει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι με τη συμπεριφορική παραλλαγή της FTD δεν έχουν πλήρη επίγνωση των συμπτωμάτων τους. Αντίθετα, αυτές οι αλλαγές γίνονται συνήθως αντιληπτές πρώτα από τα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος.

Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς με αυτόν τον τύπο άνοιας σπάνια θεωρούν ότι πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για την κατάστασή τους, ενώ ενδέχεται να αρνηθούν να το πράξουν ακόμα κι αν τους το προτείνουν οι δικοί τους άνθρωποι. Αυτό συχνά προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Το άτομο μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει προβλήματα με τη λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής ή την παρακολούθηση των θεραπειών, ακριβώς επειδή δεν συνειδητοποιεί την κατάστασή του. Παράλληλα, η οδήγηση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα, εάν ο ασθενής δεν βλέπει τον λόγο για τον οποίο πρέπει να σταματήσει να οδηγεί».