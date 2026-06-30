Άνοια: Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Μια συνήθεια που ακολουθούν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκε στο επίκεντρο νέας επιστημονικής μελέτης για την άνοια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και αλλαγές στην υγεία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα με την πάροδο των ετών.

Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτες

Για μερικούς ανθρώπους, το πρωινό δεν είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας – είναι απλώς το γεύμα που συχνά παραλείπουν. Είτε επειδή τα πρωινά είναι εκνευριστικά χαοτικά, είτε επειδή η διαλείμματική νηστεία (intermittent fasting) αποτελεί δημοφιλή μέθοδο για απώλεια βάρους, πολλοί επιλέγουν να ξεκινήσουν την ημέρα τους χωρίς φαγητό.

Ωστόσο, ενώ η διαλείμματική νηστεία μπορεί να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα στο αδυνάτισμα, η παράλειψη του πρωινού γεύματος κρύβει αρνητικές συνέπειες για την υγεία, όπως:

Αύξηση του στρες: Ενεργοποιεί μια απόκριση στρες στον οργανισμό, απελευθερώνοντας κορτιζόλη, η οποία μακροπρόθεσμα ευνοεί τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά.

Άγχος και εναλλαγές διάθεσης: Η έλλειψη τροφής το πρωί προκαλεί πτώση του σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία), εντείνοντας το αίσθημα άγχους.

Θολή σκέψη (Brain Fog): Ο εγκέφαλος χρειάζεται «καύσιμο» για να σκεφτεί καθαρά, και αυτό το καύσιμο είναι η γλυκόζη.

Παράλληλα, η παράλειψη του πρωινού φαίνεται να έχει μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο και στην υγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για γνωστική εξασθένηση. Μάθετε τι έδειξε η σχετική επιστημονική μελέτη.

Σε μια μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε, οι ερευνητές δεν επέβαλαν τεχνητές συνθήκες στους συμμετέχοντες (όπως το να τους χωρίσουν αναγκαστικά σε ομάδες). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν τις κανονικές τους καθημερινές συνήθειες και τις ώρες των γευμάτων τους. Ως «άτομα που παραλείπουν το πρωινό» ορίστηκαν όσοι δεν έτρωγαν πρωινό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη:

Ηλικία άνω των 60 ετών.

Διαμονή στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας.

Δέσμευση για παρακολούθηση 3 ετών (η διάρκεια της μελέτης).

Αποκλεισμός ατόμων με σοβαρές καρδιακές παθήσεις ή λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Από τους 973 αρχικούς συμμετέχοντες, οι 859 ολοκλήρωσαν την τριετία. Από αυτούς, οι 117 κατηγοριοποιήθηκαν ως άτομα που παραλείπουν συστηματικά το πρωινό. Για να γίνει σωστά η σύγκριση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο στατιστικής εξίσωσης (1:1 propensity score matching), αντιστοιχίζοντας κάθε άτομο που έχανε το πρωινό με ένα άτομο που έτρωγε πρωινό, με βάση την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και τον γονότυπο ApoE.

Τα τεστ και οι μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου

Κατά την έναρξη, η γνωστική λειτουργία των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με το τεστ MMSE (Mini Mental State Examination), το οποίο επαναλαμβανόταν κάθε 18 μήνες. Πρόκειται για ένα σύντομο κουίζ που ελέγχει τη μνήμη και τον προσανατολισμό (π.χ. τι μέρα είναι ή πού βρίσκονται). Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν επίσης για το γονίδιο ApoE, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της μελέτης διενεργήθηκαν:

Μαγνητικές τομογραφίες (MRI): 179 από τους συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 34 παρέλειπαν το πρωινό) υποβλήθηκαν σε MRI σε κάθε επίσκεψη για να αξιολογηθεί ο όγκος του εγκεφάλου τους. Η ατροφία του εγκεφάλου (η συρρίκνωσή του) συνδέεται άμεσα με την άνοια.

Εξετάσεις αίματος: Στον τελικό έλεγχο των 36 μηνών, έγιναν αιματολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση βιοδεικτών που υποδηλώνουν νευροεκφυλισμό (απώλεια της λειτουργίας των εγκεφαλικών κυττάρων και του νευρικού συστήματος).

Τι έδειξε μελέτη για τη σχέση πρωινού και νοητικής λειτουργίας

Στην έναρξη της έρευνας, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στη νοητική επίδοση μεταξύ όσων έτρωγαν πρωινό και όσων το παρέλειπαν, με βάση τα σκορ της εξέτασης MMSE (Σύντομη Γνωστική Εξέταση). Τα σκορ παρέμεναν παρόμοια και στους 18 μήνες παρακολούθησης.

Ωστόσο, στην τελική επανεξέταση των 36 μηνών, άρχισαν να εμφανίζονται ξεκάθαρες διαφορές: όσοι παρέλειπαν συστηματικά το πρωινό είχαν χαμηλότερα σκορ MMSE σε σχέση με εκείνους που έτρωγαν πρωινό. Το εύρημα αυτό ίσχυε ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI), η κατάσταση του γονιδίου ApoE, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία (υψηλή χοληστερόλη και λίπη στο αίμα). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην ομάδα PSM (βαθμολογία τάσης αντιστοίχισης).

Οι παράγοντες που οδηγούν σε νοητική έκπτωση

Στη συνέχεια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο παλινδρόμησης για να προσδιορίσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με τη νοητική έκπτωση με την πάροδο του χρόνου. Διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι εξής παράγοντες συνδέονταν στενά με τη μείωση των γνωστικών λειτουργιών:

Το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Η παχυσαρκία.

Η υπέρταση.

Η συστηματική παράλειψη πρωινού.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που δεν έτρωγαν τακτικά πρωινό παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα συγκεκριμένων βιοδεικτών νευροεκφύλισης, σε σύγκριση με όσους δεν παρέλειπαν το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Παράλειψη πρωινού και ατροφία εγκεφάλου

Συμβαδίζοντας απόλυτα με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι 34 συμμετέχοντες που παρέλειπαν το πρωινό και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία (MRI) εμφάνισαν πιο έντονη ατροφία εγκεφάλου (συρρίκνωση) σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν πρωινό.

Το πρωινό γεύμα φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη προστασία και την υγεία του εγκεφάλου μας.

Πώς η παράλειψη πρωινού επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου στην πραγματική ζωή

Επειδή στη συγκεκριμένη μελέτη συνυπολογίστηκαν και προσαρμόστηκαν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες –όπως η ηλικία και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)– τα ευρήματα δείχνουν ότι η συστηματική παράλειψη πρωινού ενδέχεται να αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για τη γνωστική έκπτωση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει άμεσα ορισμένους βιοδείκτες που σχετίζονται με τη φθορά του εγκεφάλου και να μειώσει τον όγκο του.

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι το «συστηματική». Οι συνήθειες διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες που δεν έτρωγαν πρωινό πιθανότατα ακολουθούσαν αυτό το μοτίβο για πολλά χρόνια πριν από τη μελέτη. Καθώς γνωρίζουμε ότι οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλο που οδηγούν στη νόσο Αλτσχάιμερ και σε άλλες μορφές άνοιας μπορούν να ξεκινήσουν δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλετε το πρωινό στη ζωή σας.

Γιατί πολλοί άνθρωποι παραλείπουν το πρωινό γεύμα

Αν ανήκετε σε όσους προσπερνούν το πρώτο γεύμα της ημέρας, αναρωτηθείτε το γιατί:

Μήπως δεν πεινάτε το πρωί;

Νιώθετε ότι δεν έχετε καθόλου χρόνο;

Ή απλώς έγινε μια ασυνείδητη συνήθεια με τα χρόνια;

Το πρωινό δεν χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο γεύμα, ούτε απαιτεί πολύ χρόνο προετοιμασίας. Για παράδειγμα, τα smoothies φτιάχνονται γρήγορα και μεταφέρονται εύκολα στη δουλειά. Τα overnight oats (βρώμη από το προηγούμενο βράδυ) και η πουτίγκα chia μπορούν να προετοιμαστούν από τις προηγούμενες ημέρες (meal prep), ώστε να έχετε έτοιμες λύσεις για όλη την εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει για την ψητή βρώμη, τα bites αυγού και τα υγιεινά μάφιν. Η εναλλαγή αυτών των επιλογών θα κρατήσει το μενού σας ενδιαφέρον.

Το μυστικό για να μη νιώθετε πεινασμένοι και εκνευρισμένοι το μεσημέρι

Αν αισθάνεστε ότι το πρωινό σάς ανοίγει την όρεξη για το υπόλοιπο της ημέρας, αυτό συμβαίνει επειδή δεν περιλαμβάνει αρκετές φυτικές ίνες και πρωτεΐνη.

Πολλά δημητριακά του εμπορίου στερούνται αυτών των θρεπτικών συστατικών. Αν προτιμάτε τα δημητριακά, επιλέξτε εκδοχές με χαμηλή ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε με αγελαδινό γάλα, γάλα σόγιας, γιαούρτι ή κεφίρ για έξτρα πρωτεΐνη. Αυτός ο συνδυασμός αποτρέπει την απότομη αυξομείωση του σακχάρου στο αίμα, η οποία ευθύνεται για τη λιγούρα και τα νεύρα λόγω πείνας.

Ορισμένες εξαιρετικές ιδέες για ένα υγιεινό πρωινό γεύμα:

Φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με αυγά, αβοκάντο ή βούτυρο καρπών (π.χ. αμυγδαλοβούτυρο).

Η εναλλακτική λύση: Ποιος είπε ότι το πρωινό πρέπει να είναι παραδοσιακό; Τα περισσεύματα του χθεσινού βραδινού γεύματος είναι μια χαρά!

Σε γενικές γραμμές, η τακτική παράλειψη του πρωινού γεύματος συνδέεται άμεσα με γνωστική έκπτωση σε βάθος χρόνου. Επειδή οι αρνητικές αλλαγές στον εγκέφαλο ξεκινούν δεκαετίες πριν γίνουν ορατές, είναι σημαντικό να χτίσετε υγιεινές συνήθειες από σήμερα. Ακόμη και ένα μικρό γεύμα είναι αρκετό για να «θρέψετε» τον εγκέφαλό σας και να διακόψετε τη νυχτερινή νηστεία.