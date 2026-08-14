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Χαλκιδική: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό οδηγού απορριμματοφόρου – «Ανέβηκαν στο φορτηγό και με χτύπησαν στο κεφάλι»

Οδηγός απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τρεις οδηγούς Σερβικής καταγωγής, οι οποίοι του επιτέθηκαν όταν τους ζήτησε να παραμείνουν στην ουρά λόγω διερχόμενου φορτηγού. Το περιστατικό συνέβη στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, με τους δράστες να τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι και τα πλευρά, τραυματίζοντάς τον.

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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Υ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού απορριμματοφόρου σημειώθηκε στη Χαλκιδική από τρεις οδηγούς Σερβικής καταγωγής.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν ο οδηγός του απορριμματοφόρου ζήτησε από τους οδηγούς ΙΧ να μην προσπεράσουν, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος πρόσκρουσης με διερχόμενο φορτηγό.
  • Οι επιτιθέμενοι απέκλεισαν το όχημά του και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και τα πλευρά, τραυματίζοντάς τον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οδηγός απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις μαινόμενους οδηγούς Σερβικής καταγωγής, που αντί να τον ευγνωμονούν που τους προστάτευσε από κίνδυνο πρόσκρουσης με διερχόμενο φορτηγό από την αντίθετη κατεύθυνση, τον γρονθοκόπησαν.

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Το περιστατικό συνέβη σε στενό δρόμο στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδική, όταν οδηγός απορριμματοφόρου ζήτησε από τους οδηγούς του αυτοκινήτου, που βρίσκονταν πίσω από το όχημά του να μην προσπεράσουν, αλλά να παραμείνουν στην ουρά, καθώς από την αντίθετη πλευρά ερχόταν άλλο φορτηγό. Προκειμένου να κάνει τους κατάλληλους ελιγμούς για να διευκολυνθεί η διέλευση και από τα δυο ρεύματα, ζήτησε από τους οδηγούς όπισθέν του να κάνουν υπομονή.

Αντί αυτού, οι μαινόμενοι οδηγοί των ΙΧ, απέκλεισαν με τα οχήματά τους το απορριμματοφόρο και επιτέθηκαν στον οδηγό του. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην τηλεόραση του «Alpha», οι τρεις μαινόμενοι οδηγοί ανέβηκαν στο ακινητοποιημένο απορριμματοφόρο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και τα πλευρά.

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«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά. Έχει ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά» περιέγραψε ο οδηγός.

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι» ανέφερε ακόμη

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Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών δραστών.

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