Φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο – Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Φοίνικα Ρεθύμνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου. Επίσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.

Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

Στις 19:30, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φωτεινάρι & #Σούδα απομακρυνθείτε μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία #Κόρακα_Ροδακίνου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 14, 2026

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.