Φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο – Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Φοίνικα Ρεθύμνου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:15.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου. Επίσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026
Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα
Στις 19:30, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φωτεινάρι & #Σούδα απομακρυνθείτε μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία #Κόρακα_Ροδακίνου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2026
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.