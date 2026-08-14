Φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα πριν από την υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας-Ακτίου – Πώς έγινε το τροχαίο με τους 8 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε μεσημέρι Παρασκευής στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας, προκαλώντας πανικό και τον τραυματισμό οκτώ ατόμων. Το ατύχημα ξεκίνησε από μηχανική βλάβη οχήματος εντός της σήραγγας, με διερχόμενη νταλίκα να μην ακινητοποιείται και να προκαλεί αλυσιδωτή καραμπόλα. Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας, με οκτώ τραυματίες και διακοπή της κυκλοφορίας.
  • Το ατύχημα προκλήθηκε όταν νταλίκα δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε όχημα που βρισκόταν σε ουρά λόγω μηχανικής βλάβης άλλου οχήματος, προκαλώντας αλυσιδωτή καραμπόλα.
  • Οι οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε  μεσημέρι της Παρασκευής στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανικός, αλλά και να τραυματιστούν οκτώ άτομα. Στη συνέχεια, διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο.

Το τροχαίο έγινε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εγκλωβισμοί με επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν η διέλευση από τη σήραγγα διακόπηκε προσωρινά λόγω μηχανικής βλάβης που υπέστη κάποιο όχημα στο εσωτερικό της. Λόγω της διακοπής, αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο από τα οχήματα που βρίσκονταν σε αναμονή.

Ακολούθησε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα, που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
Φωτό από intime
ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
Φωτό από intime
ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
Φωτό από intime

Σκηνές τρόμου – Άμεσα στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν αμέσως στο σημείο και εν συνεχεία μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Πρεβέζης τους οκτώ τραυματίες (τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.).

Οι τραυματίες περιέγραψαν στο προσωπικό του νοσοκομείου τις στιγμές τρόμου που βίωσαν.

Η νταλίκα ξέφυγε της πορείας της και παρέσυρε τα τρία αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν στο ένα Έλληνας οδηγός, στο δεύτερο επέβαιναν τρία άτομα ρουμανικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι 15 ετών και στο τρίτο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα ιταλικής καταγωγής, ένα ανήλικο αγόρι 14 ετών, μία γυναίκα και ένας άνδρας.

Τα επτά άτομα που επέβαιναν στα τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ο οδηγός της νταλίκας διακομίστηκαν με τραύματα και κακώσεις σε πολλά σημεία του σώματος, ωστόσο σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

Τροχαίο

 

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