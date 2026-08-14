Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής της Σίνδου: «Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά» επανέλαβε στην απολογία του

Ο 59χρονος ομολογητής εμπρηστής της Σίνδου Θεσσαλονίκης κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές λόγω πίεσης από τη δουλειά του. Κατά την απολογία του, επανέλαβε το κίνητρο και ανέφερε ότι σε μία περίπτωση είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ οι ενέργειές του προκάλεσαν έξι φωτιές, με μία να απαιτεί το κλείσιμο σιδηροδρομικής γραμμής και μία άλλη τη συνδρομή ελικοπτέρου.

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Κοινωνία

Εμπρηστής της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος καθ’ομολογίαν εμπρηστής της Σίνδου, ο οποίος κυνικά παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του.
  • Στην απολογία του επανέλαβε «Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά», ενώ δεν είχε τι να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν από την πίεση έβαλε έξι φωτιές.
  • Ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) ο 59χρονος καθ’ομολογίαν εμπρηστής της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κυνικά παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές, γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του.

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«Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά» επανέλαβε στην απολογία του

Η απολογία του κράτησε μία ώρα στον 2ο τακτικό ανακριτή. Ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Εμπρηστής της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη

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Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές όντας πιεσμένος από τη δουλειά του, ενώ σε μία από αυτές, όπως είπε, είχε πιει και δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι έκανε.

Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με πληροφορίες τον ρώτησε αν από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του.

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Σε μία από τις φωτιές που έβαλε ο εμπρηστής κλήθηκε η Πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σίνδο, για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Σε μία δεύτερη περίπτωση, αυτή της φωτιάς της περασμένης Κυριακής, σηκώθηκε και ελικόπτερο για να κάνει κατάσβεση.

Σε σχετικό βίντεο φαινόταν να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές, έξι στον αριθμό από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

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