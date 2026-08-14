Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας – Όχημα ακινητοποιήθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή

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Διεκόπη στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, καθώς ένα όχημα ακινητοποιήθηκε εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω του συμβάντος διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας και τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν με λεωφορεία της εταιρείας.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι τελικά η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 12:45 και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας.