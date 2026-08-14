Μυστήριο στο Νιου Τζέρσεϊ: Δεκάδες νεκροί καρχαρίες ξεβράστηκαν στην παραλία – Τι λένε οι επιστήμονες

Ένα σοκαριστικό και συνάμα μυστηριώδες θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τετάρτης (12/8/2026), οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στο Σι Άιλ Σίτι των ακτών του Νιου Τζέρσεϊ. Σχεδόν 30 νεκροί καρχαρίες του είδους «ακανθίας» (spiny dogfish) ξεβράστηκαν ξαφνικά κατά μήκος της ακτής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

«Ξαφνικά, εκεί που περπατούσα, άρχισα να βλέπω μια πυκνή συγκέντρωση από μικρούς καρχαρίες. Σκέφτηκα αμέσως πως αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο», δήλωσε η Michelle Greenling, η οποία εντόπισε τα νεκρά θαλάσσια πλάσματα διασκορπισμένα σε μια έκταση δέκα οικοδομικών τετραγώνων, κατά τη διάρκεια του πρωινού της περιπάτου.

Τα σενάρια των ειδικών και η πιθανότητα μόλυνσης

Οι ακανθίες είναι σχετικά μικροί καρχαρίες. με μήκος που κυμαίνεται από 90 εκατοστά έως έως 1,5 μέτρο και βάρος από 3,5 έως 10 κιλά, οι οποίοι συνήθως μετακινούνται σε πολυπληθή κοπάδια. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής αιτία του θανάτου τους παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, οι θαλάσσιοι επιστήμονες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Stephen Nagiewicz, ειδικός θαλάσσιος επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Stockton, παρουσίασε τις βασικές εκδοχές. Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια τοξική ουσία στο νερό που να προκάλεσε μαζική δηλητηρίαση θεωρείται μάλλον απίθανο, καθώς δεν έχουν καταγραφεί ανάλογα συμπτώματα ή ενοχλήσεις σε ανθρώπους που κολυμπούσαν στην περιοχή.

Η ανθρώπινη παρέμβαση και τα «παράπλευρα αλιεύματα»

Η επικρατέστερη θεωρία των ειδικών στρέφεται προς την αλιευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον κ. Nagiewicz, είναι πολύ πιθανό οι καρχαρίες να εγκλωβίστηκαν σε αλιευτικά δίχτυα και στη συνέχεια να απορρίφθηκαν νεκροί στη θάλασσα από τους ψαράδες, ή να χάθηκε κατά λάθος κάποιο δίχτυ με το φορτίο του, με αποτέλεσμα τα ρεύματα και η παλίρροια να τα παρασύρουν στην ακτή.

Στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ και της ανατολικής Αμερικής, το συγκεκριμένο είδος είναι ιδιαίτερα κοινό. Το καλοκαίρι μεταναστεύει βόρεια και πλησιάζει τις ακτές, ενώ το χειμώνα μετακινείται νότια και στα βαθύτερα ύδατα.

Εξαιτίας του μεγάλου πληθυσμού τους, οι αλιείς συχνά τα θεωρούν «άχρηστα αλιεύματα» (junk fish), καθώς τρώνε τα δολώματα που προορίζονται για άλλα, εμπορικά είδη. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, προειδοποιούν ότι οι πληθυσμοί τους δέχονται πιέσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς πέφτουν συχνά «θύματα» ανεπιθύμητης αλιείας.

Μέχρι στιγμής, το Αρμόδιο Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος του Νιου Τζέρσεϊ, δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν.

Πηγή: New York Post