Ο Λαβρόφ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τα ρωσικά τάνκερ: «Θα διαλέξουμε εμείς τους στόχους» – Πυρά και στην Ιαπωνία

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Με αντίποινα κατά ευρωπαϊκών συμφερόντων απείλησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εάν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρήσουν σε κατασχέσεις πλοίων που μεταφέρουν ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές ενέργειες «ληστεία» και «πειρατεία».

Μιλώντας την Πέμπτη στο ρωσικό κρατικό δίκτυο VGTRK, ο Λαβρόφ επιτέθηκε στην πολιτική της ΕΕ απέναντι στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δηλαδή τα δεξαμενόπλοια που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις και το πλαφόν στην τιμή του.

Ο Ρώσος υπουργός υποστήριξε ότι ο ίδιος ο όρος «σκιώδης στόλος» επινοήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων κατά των ρωσικών εξαγωγών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και καιρό επινοήσει αυτή την έννοια. Δεν εμφανίζεται σε κανένα έγγραφο», δήλωσε.

«Θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο»

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι επιχειρούν να περιορίσουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να αντλεί έσοδα από τις διεθνείς αγορές και ότι αντιμετωπίζουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σαν να υπερισχύουν του Διεθνούς Δικαίου.

Όπως υποστήριξε, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα όχι μόνο να σταματούν και να επιθεωρούν πλοία που θεωρούν ύποπτα για παραβίαση των κυρώσεων, αλλά και να κατασχέτουν φορτία και να τα πωλούν, με τα έσοδα να μπορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να διοχετεύονται στην Ουκρανία.

Επικαλούμενος τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει ανάλογα.

«Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε πολύ ξεκάθαρα και ψύχραιμα ότι θα απαντήσουμε σε αυτή τη ληστεία, σε αυτή την πειρατεία, με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Θα επιλέξουμε εμείς τους στόχους».

Στο στόχαστρο πλοία χωρών που συμμετέχουν στις κατασχέσεις

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να στραφεί εναντίον πλοίων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα χωρών οι οποίες, όπως είπε, έχουν μετατρέψει τη «ληστεία και την πειρατεία» σε επίσημη πολιτική.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια πλοία ή ποιες χώρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ρωσικών αντιποίνων.

Η ΕΕ έχει διευρύνει τα τελευταία χρόνια τις κυρώσεις σε βάρος δεξαμενόπλοιων που κατηγορούνται ότι μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας το δυτικό πλαφόν στις τιμές. Τα μέτρα αποτελούν τμήμα του ευρύτερου καθεστώτος κυρώσεων που επιβλήθηκε στη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Επίθεση και στην Ιαπωνία

Ο Λαβρόφ εξαπέλυσε παράλληλα πυρά και κατά της σημερινής πολιτικής της Ιαπωνίας απέναντι στη Ρωσία, αντιπαραβάλλοντάς την με εκείνη του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Όπως υποστήριξε, ο Άμπε κατανοούσε ότι τα ιαπωνικά εθνικά συμφέροντα δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν χωρίς συνεργασία με τη Μόσχα, ενώ κατηγόρησε τις επόμενες κυβερνήσεις ότι ευθυγραμμίστηκαν περισσότερο με την Ουάσιγκτον και ακολούθησαν πορεία αυξημένης στρατιωτικοποίησης.

Ο Ρώσος υπουργός αμφισβήτησε επίσης ότι είχε ουσιαστική συζήτηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του Τοσιμίτσου Μοτέγκι στο περιθώριο συνόδου της ASEAN στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, επρόκειτο απλώς για μια σύντομη συνάντηση κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, κατά την οποία ο Μοτέγκι τον πλησίασε, τον χαιρέτησε και επέστρεψε στη θέση του.

«Και αυτό το αποκαλούν “συζήτηση διμερών και περιφερειακών ζητημάτων”», σχολίασε ειρωνικά.