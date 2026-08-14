Marfin: Προσφυγή κατά της προφυλάκισης της 46χρονης κατέθεσε ο δικηγόρος της – Τι υποστηρίζει

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin, Κώστας Παπαδάκης, κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος προφυλάκισής της. Υποστηρίζει ότι η προφυλάκιση έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, η έλλειψη ταυτοποίησης από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ και η καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της κόρης της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσφυγή κατά της προφυλάκισης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισής της, Κώστας Παπαδάκης.
  • Ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι η προφυλάκιση έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, η ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της και η τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της.
  • Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, με τον συνήγορο να ελπίζει ότι «αποκλειστικό κριτήριο θα είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα».

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Προσφυγή κατά του εντάλματος προφυλάκισης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin κατέθεσε σήμερα Παρασκευή (14/8), ο συνήγορος υπεράσπισής της, Κώστας Παπαδάκης.

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Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδάκης, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, καθώς και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που, όπως σημειώνει, προκαλείται.

Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών

Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση.

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«Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα», αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα έχει υποχωρήσει σημαντικά, καθώς, όπως αναφέρει, όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση ή την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχει καταγγείλει. Κατά τον κ. Παπαδάκη, αυτό δείχνει ότι «η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνηγόρου της 46χρονης, Κώστα Παπαδάκη

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομώτερα.

Εως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που την μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της Γ.Α.Δ.Α., όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Οσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς».

Αθήνα, 14.8.2026
Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος υπεράσπισης

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