Δεκαπενταύγουστος: Σε ποιες περιοχές η τιμή της βενζίνης υπερβαίνει τα 2 ευρώ

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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των καυσίμων ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η αμόλυβδη βενζίνη έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το diesel (πετρέλαιο κίνησης).

Όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων για τις 12 Αυγούστου:

στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: η μέση πανελλαδική τιμή ανήλθε στα 1,982 ευρώ το λίτρο από 1,979 ευρώ που ήταν στις 11 Αυγούστου.

ανήλθε στα 1,982 ευρώ το λίτρο από 1,979 ευρώ που ήταν στις 11 Αυγούστου. στην αμόλυβδη 100 οκτανίων: η τιμή της έφτασε τα 2,245 ευρώ το λίτρο από 2,230 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 11 Αυγούστου.

έφτασε τα 2,245 ευρώ το λίτρο από 2,230 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 11 Αυγούστου. στο πετρέλαιο κίνησης (diesel): η μέση τιμή ανήλθε στα 1,974 ευρώ το λίτρο.

Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: Σε ποιες περιοχές οι τιμές είναι πιο υψηλές

Την υψηλότερη μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη λόγω ιδιαίτερα αυξημένου κόστους ανεφοδιασμού έχουν τα πρατήρια:

των Κυκλάδων με 2,257 ευρώ το λίτρο.

των Δωδεκανήσων με 2,119 ευρώ το λίτρο

της Λέσβου με 2,080 ευρώ το λίτρο

της Λευκάδας με 2,064 ευρώ το λίτρο

της Κεφαλονιάς με 2,063 ευρώ το λίτρο

και της Ευρυτανίας με 2,056 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται δε πως πάνω από επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο βρίσκεται η βενζίνη και σε Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λασίθι, Μαγνησία, Ρέθυμνο, Σάμο, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια και Χαλκιδική.

Ωστόσο, ακριβώς στα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια σε Γρεβενά και στη Μεσσηνία.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Ειδικότερα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο σε 14 νομούς. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται και πάλι οι Κυκλάδες με 2,244 ευρώ το λίτρο. Έπονται η Λέσβος με 2,087 ευρώ, η Ευρυτανία με 2,084 ευρώ, η Κεφαλονιά με 2,074 ευρώ και τα Δωδεκάνησα με 2,073 ευρώ.

Ακόμη επισημαίνεται πως η τιμή του diesel κίνησης υπερβαίνει τα 2 ευρώ το λίτρο σε Εύβοια, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λασίθι, Λευκάδα, Μαγνησία, Σάμο, Τρίκαλα και Φωκίδα.

Τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών

Υπενθυμίζεται πως: