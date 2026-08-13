Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Από αύριο οι δηλώσεις προτίμησης περιοχών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικά το υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωση του πως με την υπό στοιχεία 107931/Ε4/13-08-2026 (ΑΔΑ: ΨΗ0Μ46ΝΚΠΔ-553) πρόσκληση, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες :

α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄2989/16-6-2026 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ Γ΄ 3755/27-7-2026 (για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25 και ΠΕ30) και

β) στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΒΠ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2281/7-5-2026 και αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ Γ΄3703/22-7-2026 να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από αύριο Παρασκευή 14 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την πρόσκληση τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει1:

1. Να είναι:

(α) Έλληνες πολίτες.

(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν. 2431/1996 (Α΄175)].

(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958 (Α΄ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4210/2013).

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις οικείες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (κατά τα οριζόμενα σε αυτές), καθώς και κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων κατά την παρούσα πρόσκληση, αλλά ούτε και κατά τον χρόνο της πρόσληψης.

4. Να εμπίπτουν στο όριο ηλικίας. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ.4 του ν.3528/2007).

5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν.3528/2007 και άρθρο 29 του ν.4440/2016), όπως αναλύεται στη συνέχεια.

2. Περιοχές πρόσληψης Α/θμιας & Β/Θμιας εκπαίδευσης

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι πίνακες με τις περιοχές σχολείων όπου θα γίνουν οι προσλήψεις

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