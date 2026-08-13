Μυστήριο με τον θάνατο του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο: «Τον έβλεπα μια χαρά – Αν μου κράταγε κάτι μυστικό, δεν ξέρω» λέει η αδελφή του

Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του 37χρονου αστυνομικού ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο σε απομονωμένο σημείο στον Άγιο Δημήτριο, καθώς μια σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το επικρατέστερο αίτιο θανάτου θεωρείται το πνευμονικό οίδημα λόγω υποξίας ωστόσο οι αρχές βρίσκονται εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Τον έβλεπα μια χαρά – Αν μου κράταγε κάτι μυστικό, δεν ξέρω» λέει η αδελφή του

Η αδερφή του 37χρονου αστυνομικού μίλησε στο MEGA.

«Είχε κατέβει την τελευταία φορά, έπαιζε εκεί με την ανιψιά του. Ήταν μια χαρά και τα λέγαμε μια χαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ό,τι έδειξε και η νεκροψία. Αυτό ξέρω, αυτό ξέρετε. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Κι εγώ ψάχνω να βρω. Μα κι εμένα έχουν περάσει όλα από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη, αφού δεν είναι και εγκληματικής φύσης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Τουλάχιστον άμα βρεθεί κάτι από καμιά κάμερα, από κανένα υλικό και τέτοια να μάθω ή αν ήταν μόνος του τελικά ή όχι. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το GPS. Δεν μπορώ να καταλάβω», είπε αρχικά.

Πότε τον είδε τελευταία φορά;

«Ήταν πρόσφατα, πριν δύο βδομάδες, που είχε κατέβει. Θυμάμαι ακόμα. Και δεν μου είχε πει και τίποτα ότι κάτι τον απασχολεί. Τον έβλεπα μια χαρά και με την κοπέλα του μίλαγε και βιντεοκλήση κάναμε για να μιλήσουν και με τη μικρή. Δεν ήταν κάτι. Και με τους φίλους του βγήκε. Δεν ξέρω. Αν μου κράταγε κάτι μυστικό, δεν ξέρω. Ούτε για πίεση. Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και άμα είναι πιεσμένος. Όχι, μου λέει μια χαρά είμαι στο γραφείο μου».

Στο ερώτημα «τι άνθρωπος ήταν ο αδελφός της» η ίδια απάντησε:

«Ήταν διαμάντι. Όλους βοηθάγε. Κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Ανδρέα. Ήταν υπόδειγμα δουλειάς, ήταν υπόδειγμα οικογενειάρχη. Βοήθαγε τους πάντες και με λεφτά και με βοήθεια τα πάντα. Το πιο ευγενικό παιδί, μου λέει, το πιο καλό. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια. Και μια συνάδελφός του με πήρε πριν, την οποία την εκπαίδευε, μου είπε. Και τόσο χαμογελαστό, τόσο ευγενικό παιδί, μου λέει, δεν έχω ξαναδεί, μου λέει. Να είστε καλά. Να τον θυμάστε. Δεν έχει κανένας παράπονο. Και ο διοικητής σου είπε ότι ήταν υπόδειγμα δουλειάς. Όλα».

Στο ερώτημα αν «μίλησε με τη σύντροφό του» η αδελφή του αστυνομικού απάντησε:

«Μαζί ήμασταν από την αρχή. Η ίδια μου είπε ότι έχει εξαφανιστεί κάτι ώρες γιατί η κοπέλα σηκώθηκε και πήγε στη δουλειά της και μετά τον έψαχνε στο τηλέφωνο. Λογικά, μου λέει, αφού θα γύρισε να μείνει για ύπνο και δεν τον έβρισκε ούτε στο σπίτι ούτε πουθενά. Έφυγε από τη δουλειά, πήγε στο σπίτι, δεν ήταν εκεί. Έφυγε από το σπίτι, πήγε στη δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει το και το. Μου λέει τον ψάχνω, ξέρεις τίποτα; Της λέω όχι, της λέω από χθες είχαμε να μιλήσουμε και που μιλήσαμε και με τα παιδιά, τους φίλους του μίλησε. Ήταν χαρούμενος. Δηλαδή έστελνε και αστεία βίντεο και τέτοια. Κάναμε μαζί τη δήλωση εξαφάνισης ώστε να βρεθεί το κινητό του, αφού ήταν ακόμα ανοιχτό. Και μετά με πήρε ο διοικητής και μου είπε τα μαντάτα. Μία η ώρα τη νύχτα».

Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, τα δεδομένα GPS και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας

Στόχος των συναδέλφων του νεκρού αστυνομικού που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του ένστολου και να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό του, εξετάζοντας το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, τα δεδομένα GPS και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.