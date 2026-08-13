Εξωφρενικό βίντεο: Μοτοσικλετιστής γλύτωσε «στο παρά ένα» όταν οδηγός βυτιοφόρου έκανε προσπέραση πάνω σε στροφή

Δεν βάζουμε μυαλό… Ο ΚΟΚ αυστηροποιήθηκε, τα μέτρα είναι ασφυκτικά, οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους συχνοί αλλά η οδηγική συμπεριφορά κάποιων δεν απλώς ποινικά κολάσιμη αλλά μπορεί να οδηγήσει και τον οποιονδήποτε από εμάς εν τόπω χλοερώ!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός μοτοσικλετιστή που «είδε τον Χάρο με τα μάτια του» και γλύτωσε κυριολεκτικά στο «παρά ένα» με το εξωφρενικό περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο οδηγός της μηχανής στον λογαριασμό του στο TikTok.

Μοτοσικλετιστής γλύτωσε «στο παρά ένα» όταν οδηγός βυτιοφόρου έκανε προσπέραση πάνω σε στροφή

Ο μοτοσικλετιστής κινείται σε επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και δίχως διαχωριστικό στηθαίο. Ενώ οδηγεί κατέγραψε με την κάμερά του έναν οδηγό βυτιοφόρου που έκανε μια αδιανόητη προσπέραση πάνω σε στροφή και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να υπολογίζει τίποτα και κανέναν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της μηχανής, με φοβερή ψυχραιμία προλαβαίνει να κόψει «χειρουργικά» τόσο όσο το τιμόνι δεξιά και γλιτώνει για λίγα εκατοστά μια μετωπική σύγκρουση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που προκαλεί οργή

«Παραλίγο να πεθάνουμε» μονολογεί ο μοτοσικλετιστής

«Πω πω πω, τι κάνει ρε…!», λέει και αμέσως μετά, προφανώς σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, μονολογεί «παραλίγο να πεθάνουμε!».