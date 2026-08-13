Ζελένσκι στο CNN: Έχουμε μόλις το 1% των Patriot που χρειαζόμαστε – Δώστε μας έστω το 5% για να βγάλουμε τον χειμώνα

Σε μια δραματική έκκληση προς την Ουάσινγκτον προχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας την τεράστια έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων που αντιμετωπίζει η χώρα του απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επεκτατικές βλέψεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και προς χώρες του ΝΑΤΟ.

Έλλειψη πυραύλων Patriot

Η Ουκρανία διαθέτει μόλις το 1% των αναχαιτιστικών πυραύλων που χρειάζεται επειγόντως από τις ΗΠΑ για να ανακόψει τις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι περνά τις ημέρες του πραγματοποιώντας «εκατομμύρια» τηλεφωνήματα και κάνοντας αδιαφανείς συμφωνίες με συμμάχους για να εξασφαλίσει περισσότερους.

Οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά την πρωτεύουσα, Κίεβο, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται τα σχεδόν μηδενικά αποθέματα της Ουκρανίας σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το 10% του σημερινού αμερικανικού αποθέματος θα ήταν αρκετό για να σταματήσει όλες τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις, αλλά ακόμη και το 5% θα αρκούσε για να βγάλει η Ουκρανία τον χειμώνα.

«Φέτος έχουμε δυόμιση φορές λιγότερους αναχαιτιστές από όσους είχαμε το 2025», δήλωσε ο ίδιος στο αμερικανικό δίκτυο. «Η Ρωσία διαθέτει διπλάσιους βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα από όσους είχε πριν», πρόσθεσε.

Ο Ιούλιος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας για τους Ουκρανούς πολίτες από τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Κάθε νύχτα έχεις επιθέσεις, και τέσσερις ή πέντε φορές τον μήνα έχουμε μαζικές επιθέσεις… τρομερές νύχτες. Πολύ ηρωικός, πολύ ανθεκτικός λαός πραγματικά. Αλλά είναι κουρασμένοι», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Προσέθεσε επίσης: «Αν οι ΗΠΑ μας πουλήσουν το 5%, θα βγάλουμε τον χειμώνα και θα σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων. Αν μπορούν να μας πουλήσουν το 10%, θα καταστρέψουμε όλους τους βαλλιστικούς πυραύλους των Ρώσων. Εγώ έχω το 1%».

Το CNN επισημαίνει ότι, υπάρχει παγκόσμια έλλειψη των πυραύλων λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, όπου οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου χρησιμοποίησαν δεκάδες από αυτούς για την αντιμετώπιση ιρανικών πυραύλων και επιθέσεων με drones χαμηλού κόστους.

Η έλλειψη αυτή κοστίζει πιο έντονα στην Ουκρανία, όπου ορισμένες νύχτες οι πόλεις φαίνονται απροστάτευτες απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις της Μόσχας.

Παρασκήνιο, διπλωματία και η στάση Τραμπ

Ο Ζελένσκι έδωσε μια σπάνια εικόνα των προσωπικών του καθημερινών προσπαθειών για την εξασφάλιση περισσότερων αναχαιτιστών, οι οποίες περιλαμβάνουν συμφωνίες που ο ίδιος προτιμά να κρατά ιδιωτικές.

«Αυτό είναι που ζω κάθε μέρα: από το 1% στο 5%. Έχω μερικούς μήνες, και εκατομμύρια τηλεφωνήματα… Προσπαθώ να ανταλλάξω κάτι με πυραύλους… Κάνω κάποια πράγματα που δεν μπορώ καν να μοιραστώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκτός νόμου. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτά», εξομολογήθηκε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες σχετικά με το πώς θα ευδοκιμήσει η φαινόμενη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει τους δικούς της αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot.

Ο Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία να λάβει άδεια για την κατασκευή των σύνθετων αυτών αναχαιτιστών από την ίδια, αλλά λίγες ημέρες αργότερα δήλωσε αβέβαιος για την ιδέα.

Οι κατασκευαστές των συστημάτων Patriot έχουν στείλει αξιωματούχους στο Κίεβο για να συζητήσουν την ιδέα, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν ασαφή.

«Ελπίζω ότι θα τη λάβω [την άδεια κατασκευής]», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Δεν έχω τώρα το 5% και δεν έχω μια τέτοια αποδοχή. Και αυτό είναι για μένα μια μεγάλη πρόκληση, μία από τις μεγαλύτερες που είχα από την αρχή αυτού του πολέμου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ικετεύει τον Λευκό Οίκο απευθείας, μέσω κλήσεων και μηνυμάτων, καθώς και έμμεσα μέσω συμμάχων, για να αυξήσει τη βοήθειά του σε συστήματα Patriot.

Ωστόσο, ήταν διστακτικός να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόσφατες αλληλεπιδράσεις του με τη διοίκηση Τραμπ.

Επιβεβαίωσε ότι είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει, όπως αναφέρθηκε από τους Financial Times, εάν ο Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικό λιμάνι πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα που ζημίωναν αμερικανικές εταιρείες και εγκυμονούσαν τον κίνδυνο αύξησης των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Ειρηνευτικές προτάσεις, εδαφικές παραχωρήσεις και η απειλή προς το ΝΑΤΟ

Το Κίεβο έχει επίσης υποβάλει νέες προτάσεις για την ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία του Τραμπ, η οποία φαίνεται να έχει περιέλθει σε στάσιμο σημείο τους τελευταίους μήνες.

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε πως «Χρειαζόμαστε περισσότερη εμπλοκή της αμερικανικής πλευράς στο ειρηνευτικό σχέδιο. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του προέδρου Τραμπ που θέλουν να συνεχίσουν. Ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο τώρα και δεν υπάρχει αρκετή πίεση πάνω του αυτή τη στιγμή».

Επίσης, απέρριψε την ιδέα να παραχωρήσει η Ουκρανία τα εναπομείναντα εδάφη στο Ντονμπάς που ο Πούτιν επιδιώκει να κατακτήσει, τονίζοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν το κλειδί για το Κίεβο.

«Η Ρωσία αρχίζει να μιλάει για αυτόν τον πόλεμο, και μιλούν για έδαφος. Το βασικό ερώτημα είναι, γιατί να μην επανέλθει με 1 ή 2 επιπλέον εκατομμύρια στρατιώτες έπειτα από μια μεγάλη παύση; Γιατί να μην επανέλθει για να μας καταλάβει;».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συμφωνεί με ορισμένες δυτικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Πούτιν ενδέχεται να επιδιώξει κλιμάκωση του πολέμου κατά του ΝΑΤΟ, επιτιθέμενος ενδεχομένως στις μικρότερες νατοϊκές χώρες της Βαλτικής.

«Δεν ξέρει πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο χωρίς μεγάλη κατάληψη ή μεγάλη νίκη για την κοινωνία του. Είναι πιο απλό να βρει κάποια μικρότερη χώρα… για αυτόν, δεν θα είναι σημαντικό αν αυτή η χώρα είναι στο ΝΑΤΟ ή όχι στο ΝΑΤΟ. Θέλει μια γρήγορη νίκη, 100% σίγουρος ότι θα νικήσει, θα καταλάβει, θα καταστρέψει ή θα ελέγξει», κατέληξε ο Ουκρανός Πρόεδρος.