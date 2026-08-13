Νέα επιχείρηση διάσωσης 87 μεταναστών νότια της Κρήτης

Νέα επιχείρηση διάσωσης 87 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων τις τελευταίες ώρες σε περίπου 327 άτομα. Αυτό το νέο κύμα αφίξεων επιβεβαιώνει την Κρήτη και τη Γαύδο ως βασικές πύλες εισόδου από τα παράλια της Αφρικής.

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λέμβος- μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλες δύο λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
  • Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα αφίξεων και διασώσεων, όπου χθες 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
  • Με τη νέα περισυλλογή, ο αριθμός των διασωθέντων ανέρχεται σε περίπου 327 άτομα, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου από τα παράλια της Αφρικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άλλες δύο λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν καλές.

Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα αφίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες, συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Με τη νέα περισυλλογή, ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 327 άτομα, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου από τα παράλια της Αφρικής.

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