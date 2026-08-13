Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/8): Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεχωρίζει ο αγώνας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, στις 21:30 στο OPEN TV.
  • Παρακολουθήστε τη δράση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, με μεταδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Πλούσιο είναι και το πρόγραμμα του τένις, με αγώνες ATP Masters 1000 από το Σινσινάτι και άλλες διοργανώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο αγώνας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και η δράση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

12:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ύψος (Προκριματικός Δόση, Στίβος)

13:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ. (Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος, Στίβος)

15:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

16:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ακοντισμός (Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)

18:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα βράδυ

21:30: OPEN TV | Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ (UEFA Europa League)

22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

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