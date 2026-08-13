Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/8): Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο αγώνας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και η δράση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

12:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ύψος (Προκριματικός Δόση, Στίβος)

13:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ. (Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος, Στίβος)

15:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

16:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ακοντισμός (Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)

18:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα βράδυ

21:30: OPEN TV | Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ (UEFA Europa League)

22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)