Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/8): Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα

Ο αγώνας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και η δράση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί
12:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ύψος (Προκριματικός Δόση, Στίβος)
13:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ. (Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος, Στίβος)
15:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί
16:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ακοντισμός (Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)
18:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα βράδυ
21:30: OPEN TV | Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ (UEFA Europa League)
22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)