Μαγευτικές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου – Η μέρα έγινε νύχτα σε Ευρώπη και Αρκτική – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 χάρισε μοναδικές εικόνες, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία και η Ισπανία, ενώ ήταν ορατή ως μερική σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, με ιδιαίτερα εντυπωσιακές σκηνές να καταγράφονται στην Ισπανία λίγο πριν τη δύση του Ηλίου.

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Διεθνή Νέα

Η έκλειψη Ηλίου όπως φάνηκε από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Javalambre, στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann
Η έκλειψη Ηλίου όπως φάνηκε από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Javalambre, στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 χάρισε μοναδικές εικόνες, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα σε περιοχές της Ευρώπης και της Αρκτικής. – Η πορεία της έκλειψης διέσχισε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας, καθώς και απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας. – Το εντυπωσιακό φαινόμενο προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων, με ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες να καταγράφονται από την Ισπανία.

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Μοναδικές εικόνες χάρισε η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει και χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα.

Φωτογραφίες και βίντεο αποτύπωσαν τη στιγμή κατά την οποία η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο και κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα στις περιοχές που βρίσκονταν μέσα στη στενή ζώνη της ολικότητας.

Η πορεία της έκλειψης διέσχισε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας, καθώς και απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, ενώ σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, όπως σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σλοβενία, το φαινόμενο ήταν ορατό ως μερική έκλειψη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την Ισπανία, όπου το φαινόμενο σημειώθηκε λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου. Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες συγκεντρώθηκε σε παραλίες, πλατείες και ανοιχτούς χώρους, φορώντας τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά και στρέφοντας το βλέμμα στον ουρανό.

Η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου, όπως καταγράφηκε από παρατηρητήριο στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann
Η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου, όπως καταγράφηκε από παρατηρητήριο στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann
Η Σελήνη καλύπτει μερικώς τον Ήλιο, όπως φάνηκε από το Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου. Φωτογραφία: Reuters / Fabrizio Bensch
Η Σελήνη καλύπτει μερικώς τον Ήλιο, όπως φάνηκε από το Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου. Φωτογραφία: Reuters / Fabrizio Bensch
Ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Sarah Meyssonnier
Ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Sarah Meyssonnier
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη Ηλίου από το Πιράν της Σλοβενίας. Φωτογραφία: Reuters / Borut Zivulovic
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη Ηλίου από το Πιράν της Σλοβενίας. Φωτογραφία: Reuters / Borut Zivulovic
Το Κάστρο της Πράγας, στην Τσεχία, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου. Φωτογραφία: Reuters / Eva Korinkova
Το Κάστρο της Πράγας, στην Τσεχία, κατά τη διάρκεια της έκλειψης Ηλίου. Φωτογραφία: Reuters / Eva Korinkova
Στιγμιότυπο από εκδήλωση για την παρακολούθηση της έκλειψης Ηλίου στο Μπουιτράγκο ντελ Λοθόγια της Ισπανίας, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Susana Vera
Στιγμιότυπο από εκδήλωση για την παρακολούθηση της έκλειψης Ηλίου στο Μπουιτράγκο ντελ Λοθόγια της Ισπανίας, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters / Susana Vera

Το εντυπωσιακό «δαχτυλίδι» γύρω από τον σκοτεινό Ήλιο

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και, από συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, φαίνεται να καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο.

Στη σύντομη φάση της ολικότητας, ο ουρανός σκοτεινιάζει απότομα και γίνεται ορατό το ηλιακό στέμμα, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, που εμφανίζεται ως φωτεινή άλως γύρω από τη σκοτεινή Σελήνη.

Η έκλειψη είχε προσελκύσει εδώ και μήνες το ενδιαφέρον αστρονόμων, φωτογράφων και ταξιδιωτών, με πολλούς να μετακινούνται ειδικά στις περιοχές από τις οποίες μπορούσαν να απολαύσουν την ολικότητα.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτύπωσαν ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα: τον Ήλιο να εξαφανίζεται για λίγες στιγμές και το φως της ημέρας να δίνει ξαφνικά τη θέση του στο σκοτάδι.

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