Μαγευτικές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου – Η μέρα έγινε νύχτα σε Ευρώπη και Αρκτική – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Μοναδικές εικόνες χάρισε η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει και χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα.

Φωτογραφίες και βίντεο αποτύπωσαν τη στιγμή κατά την οποία η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο και κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα στις περιοχές που βρίσκονταν μέσα στη στενή ζώνη της ολικότητας.

Η πορεία της έκλειψης διέσχισε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας, καθώς και απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, ενώ σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, όπως σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σλοβενία, το φαινόμενο ήταν ορατό ως μερική έκλειψη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την Ισπανία, όπου το φαινόμενο σημειώθηκε λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου. Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες συγκεντρώθηκε σε παραλίες, πλατείες και ανοιχτούς χώρους, φορώντας τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά και στρέφοντας το βλέμμα στον ουρανό.

Το εντυπωσιακό «δαχτυλίδι» γύρω από τον σκοτεινό Ήλιο

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και, από συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, φαίνεται να καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο.

Στη σύντομη φάση της ολικότητας, ο ουρανός σκοτεινιάζει απότομα και γίνεται ορατό το ηλιακό στέμμα, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, που εμφανίζεται ως φωτεινή άλως γύρω από τη σκοτεινή Σελήνη.

Η έκλειψη είχε προσελκύσει εδώ και μήνες το ενδιαφέρον αστρονόμων, φωτογράφων και ταξιδιωτών, με πολλούς να μετακινούνται ειδικά στις περιοχές από τις οποίες μπορούσαν να απολαύσουν την ολικότητα.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτύπωσαν ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα: τον Ήλιο να εξαφανίζεται για λίγες στιγμές και το φως της ημέρας να δίνει ξαφνικά τη θέση του στο σκοτάδι.

Así fue el eclipse en el Aeródromo de Sigüenza, Guadalajara #eclipse #España pic.twitter.com/l2A4oDleYv — the casethrey guy!!! (@SpainQuakes) August 12, 2026

Guys, I’ve captured it on camera! The solar eclipse in all its glory Sometimes it’s worth just taking your mind off things for a while and realising just how wonderful this world is GN CT 🫂 pic.twitter.com/KRKMYEm1f4 — ReasoN 🎟️ (@0xR3asoN) August 12, 2026

ECLIPSE TOTAL!!

Esto es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, si no la que más.#Eclipse #Eclipse2026 pic.twitter.com/0ZXMNa4HEw — Alvaro 알바로 🇰🇷🇺🇦 (@alvariteus) August 12, 2026

Así se ha visto el eclipse total solar desde la Torre de Hércules, A Coruña pic.twitter.com/wPiMFkgO5V — ceciarmy (@ceciarmy) August 12, 2026

Así se ha visto el eclipse total solar en España pic.twitter.com/64BkpCWanA — ceciarmy (@ceciarmy) August 12, 2026

On 12 August 2026, a rare and spectacular total solar eclipse is visible across Spain – including Bilbao and other regions – the first to be seen on the mainland since 1912.For a brief moment,the sky blurs the line between day and night,leaving millions of people breathless 🫶 pic.twitter.com/i1I2KCQp3U — 𝐈 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐈 𝐜@𝐧 𝐟𝐥𝐲 (@vas776834) August 12, 2026

Vista del eclipse total de Sol desde España

12 agosto 2026#eclipse #españa pic.twitter.com/I2wXdcf0RD — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) August 12, 2026

Incredible view in Iceland, uk, Greenland and millions worldwide prepare to view the total solar eclipse. As per pacific wire reported. People are advised to wear certified glasses to prevent eye damage. #eclipse pic.twitter.com/mGGO7XF6vL — Enkasa (@allo_enkasa) August 12, 2026