EBU: Ανακοίνωσε νέους κανόνες για τη Eurovision – Η αλλαγή στο όριο ηλικίας και τι ισχύει για τις χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αλλαγές στους κανόνες της Eurovision ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Η πιο σημαντική είναι ότι από το 2027 μια χώρα που κερδίζει τον διαγωνισμό θα μπορεί να χάνει αυτομάτως το δικαίωμα να φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση εάν εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή γεωπολιτική κρίση.

Παραδοσιακά, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας που κερδίζει αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Eurovision την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, μετά την ετήσια αναθεώρηση των κανονισμών, η EBU αποφάσισε να θεσπίσει σαφέστερα κριτήρια για τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν θα είναι δυνατό.

Οι νέοι κανόνες έρχονται έπειτα από χρόνια κατά τα οποία οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει έντονα τον διαγωνισμό, από την αδυναμία της Ουκρανίας να διοργανώσει τη Eurovision του 2023 έως τις έντονες αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Πότε θα χάνει ο νικητής το δικαίωμα διοργάνωσης

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ο νικητής θα θεωρείται «αυτομάτως μη επιλέξιμος» για να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision εάν «ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση επηρεάζει ουσιωδώς την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του κράτους ή της άμεσης περιοχής του».

Σε άλλες δύσκολες καταστάσεις που δεν αφορούν άμεσα ένοπλη σύγκρουση, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα ασφαλείας, ώστε η EBU να αποφασίζει εάν η διοργάνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Εάν ο νικητής κριθεί ακατάλληλος να αναλάβει τη Eurovision, η EBU θα επιλέγει άλλον ραδιοτηλεοπτικό φορέα και άλλη χώρα για τη φιλοξενία του διαγωνισμού.

Μάλιστα, ο νέος οικοδεσπότης θα αναλαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της διοργάνωσης και δεν θα θεωρείται ότι φιλοξενεί τον διαγωνισμό εκ μέρους της χώρας που κέρδισε.

Το προηγούμενο της Ουκρανίας

Η παράδοση είχε ήδη «σπάσει» μετά τη νίκη της Ουκρανίας στη Eurovision του 2022.

Λόγω της ρωσικής εισβολής, η EBU έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν στην Ουκρανία οι πολύμηνες προετοιμασίες που απαιτούνται για τη διοργάνωση. Έτσι, η Eurovision του 2023 πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ της Βρετανίας.

Πλέον, αντί τέτοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται εκτάκτως, υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας που προβλέπει τι θα συμβαίνει.

Η Ουκρανία είχε κερδίσει τη Eurovision του 2022 στο Τορίνο με το συγκρότημα Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania», συγκεντρώνοντας 631 βαθμούς. Η νίκη είχε σημαδευτεί από την πρωτοφανή στήριξη του κοινού, καθώς η χώρα βρισκόταν ήδη εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Οι αντιδράσεις για το Ισραήλ

Οι αλλαγές ανακοινώνονται μετά από μία Eurovision που σημαδεύτηκε και πάλι από γεωπολιτικές εντάσεις.

Πριν από τον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία αποσύρθηκαν μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ισραήλ, εν μέσω αντιδράσεων για τον πόλεμο στη Γάζα.

Παρά τις αντιδράσεις και τα μποϊκοτάζ, το Ισραήλ συμμετείχε και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, όπως είχε συμβεί και το 2025.

Η Βουλγαρία κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό με την Dara και, ως εκ τούτου, η Eurovision του 2027 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

EBU: «Να παραμείνει δίκαιος, διαφανής και συνεπής ο διαγωνισμός»

Η EBU ανέφερε ότι οι αλλαγές αποφασίστηκαν έπειτα από σχόλια και προτάσεις των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και αποσκοπούν στο να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες για τους καλλιτέχνες και τις ομάδες παραγωγής.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι η ετήσια αναθεώρηση είναι απαραίτητη προκειμένου ο διαγωνισμός να παραμένει «δίκαιος, διαφανής και συνεπής» για όλους τους συμμετέχοντες.

Όπως ανέφερε, οι αλλαγές για το 2027 έχουν στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Από τα 16 στα 18 το ηλικιακό όριο

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο ποια χώρα μπορεί να φιλοξενήσει τη Eurovision.

Από το 2027, κανένας καλλιτέχνης κάτω των 18 ετών δεν θα μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Μέχρι σήμερα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν συμπληρώσει τα 16 έτη μέχρι την ημέρα της πρώτης τους πρόβας. Με τους νέους κανονισμούς, το κατώτατο όριο αυξάνεται κατά δύο χρόνια, στα 18.