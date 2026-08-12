Κολομβία: Μικρά «θαύματα» στα συντρίμμια – Δύο γάτες και ένας σκύλος σώθηκαν δύο ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό

Μέσα στις εικόνες καταστροφής από τον φονικό σεισμό των 7,4 βαθμών στην Κολομβία, οι διασώσεις ζώων προσφέρουν στιγμές ελπίδας. Δύο γάτες και ένας σκύλος ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα στην Περέιρα και το Κάλι, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας για επιζώντες συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία, οι διασώσεις ζώων που βγαίνουν ζωντανά από τα συντρίμμια προσφέρουν μικρές ανάσες ελπίδας.
  • Δύο γάτες έχουν ανασυρθεί ζωντανές από τα χαλάσματα, με μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές να καταγράφεται στην Περέιρα.
  • Στο Κάλι, ο σκύλος Αντόνιο εντοπίστηκε ζωντανός εννέα μέτρα κάτω από τα συντρίμμια και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία, οι διασώσεις ζώων που βγαίνουν ζωντανά από τα συντρίμμια προσφέρουν μικρές ανάσες ελπίδας.

Δύο γάτες έχουν ανασυρθεί ζωντανές από τα χαλάσματα, ενώ διασώθηκε και ένας σκύλος, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές καταγράφηκε στην Περέιρα, όπου ένα μικρό γατάκι εντοπίστηκε ζωντανό στα συντρίμμια κτιρίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το RTÉ News, διασώστες φαίνονται να επιχειρούν ανάμεσα στα χαλάσματα μέχρι τη στιγμή που το γατάκι βγαίνει από τα ερείπια και μεταφέρεται στην αγκαλιά ενός άνδρα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RTÉ News (@rtenews)

Μόλις γίνεται αντιληπτό ότι το ζώο είναι ζωντανό, το συγκεντρωμένο πλήθος ξεσπά σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν στην περιοχή του κατεστραμμένου κτιρίου για περίπου 12 ώρες, αναζητώντας επιζώντες.

Και δεύτερη γάτα βγήκε ζωντανή

Οι διασώσεις ζώων δεν σταμάτησαν εκεί. Ακόμη μία γάτα εντοπίστηκε ζωντανή, προσθέτοντας μία ακόμη στιγμή ανακούφισης μέσα στην τεράστια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πιθανό σημείο στα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς άνθρωποι αλλά και ζώα μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κενά ανάμεσα στα συντρίμμια.

Ο Αντόνιο βρέθηκε ζωντανός εννέα μέτρα κάτω από τα συντρίμμια

Μία ακόμη συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στο Κάλι, όπου σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανό τον Αντόνιο, έναν σκύλο που είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια του κτιρίου Torres del Limonar.

Ο Αντόνιο βρισκόταν σε βάθος μεγαλύτερο των εννέα μέτρων, σε έναν κενό χώρο που είχε δημιουργηθεί κάτω από τον κατεστραμμένο πύργο. Οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν όταν άκουσαν ήχους και παρατήρησαν κίνηση ανάμεσα στα χαλάσματα.

Έπειτα από τον απεγκλωβισμό του, ο σκύλος επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, Καμίλα Σεπούλβεδα, η οποία τον πήρε στην αγκαλιά της μετά την αγωνιώδη αναμονή.

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην Περέιρα και σε άλλες πόλεις της δυτικής Κολομβίας, καθώς σωστικά συνεργεία και εθελοντές αναζητούν επιζώντες στα δεκάδες κτίρια που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός των 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πόλεις όπως η Περέιρα, το Κάλι, η Μανισάλες και η Κιμπντό. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον μετατραπεί σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, κάθε διάσωση προκαλεί κύματα συγκίνησης. Στην ίδια πόλη, μία γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με δεκάδες διασώστες και εθελοντές να συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό της.

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