Κολομβία: Μικρά «θαύματα» στα συντρίμμια – Δύο γάτες και ένας σκύλος σώθηκαν δύο ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό

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Μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία, οι διασώσεις ζώων που βγαίνουν ζωντανά από τα συντρίμμια προσφέρουν μικρές ανάσες ελπίδας.

Δύο γάτες έχουν ανασυρθεί ζωντανές από τα χαλάσματα, ενώ διασώθηκε και ένας σκύλος, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές καταγράφηκε στην Περέιρα, όπου ένα μικρό γατάκι εντοπίστηκε ζωντανό στα συντρίμμια κτιρίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το RTÉ News, διασώστες φαίνονται να επιχειρούν ανάμεσα στα χαλάσματα μέχρι τη στιγμή που το γατάκι βγαίνει από τα ερείπια και μεταφέρεται στην αγκαλιά ενός άνδρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RTÉ News (@rtenews)

Μόλις γίνεται αντιληπτό ότι το ζώο είναι ζωντανό, το συγκεντρωμένο πλήθος ξεσπά σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν στην περιοχή του κατεστραμμένου κτιρίου για περίπου 12 ώρες, αναζητώντας επιζώντες.

Και δεύτερη γάτα βγήκε ζωντανή

Οι διασώσεις ζώων δεν σταμάτησαν εκεί. Ακόμη μία γάτα εντοπίστηκε ζωντανή, προσθέτοντας μία ακόμη στιγμή ανακούφισης μέσα στην τεράστια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πιθανό σημείο στα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς άνθρωποι αλλά και ζώα μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κενά ανάμεσα στα συντρίμμια.

#NotiactivaHN | ¡Toda vida vale! Un grupo de socorristas en Colombia logró rescatar con vida a un felino que se encontraba atrapada bajo los escombros del edificio tras el #terremoto que sacudió a ese país. pic.twitter.com/Menu0xnyoO — notiactivahn (@notiactivahn) August 12, 2026

Ο Αντόνιο βρέθηκε ζωντανός εννέα μέτρα κάτω από τα συντρίμμια

Μία ακόμη συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στο Κάλι, όπου σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανό τον Αντόνιο, έναν σκύλο που είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια του κτιρίου Torres del Limonar.

Ο Αντόνιο βρισκόταν σε βάθος μεγαλύτερο των εννέα μέτρων, σε έναν κενό χώρο που είχε δημιουργηθεί κάτω από τον κατεστραμμένο πύργο. Οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν όταν άκουσαν ήχους και παρατήρησαν κίνηση ανάμεσα στα χαλάσματα.

Έπειτα από τον απεγκλωβισμό του, ο σκύλος επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, Καμίλα Σεπούλβεδα, η οποία τον πήρε στην αγκαλιά της μετά την αγωνιώδη αναμονή.

🐶❤️ Camila Sepúlveda abrazó a su perro Antonio, quien fue rescatado con vida tras permanecer entre los escombros de un edificio colapsado en Torres del Limonar, en Cali, Colombia. El perrito fue localizado a más de nueve metros de profundidad, en una zona despejada que quedó… pic.twitter.com/ZONMByxO59 — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) August 12, 2026

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην Περέιρα και σε άλλες πόλεις της δυτικής Κολομβίας, καθώς σωστικά συνεργεία και εθελοντές αναζητούν επιζώντες στα δεκάδες κτίρια που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός των 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πόλεις όπως η Περέιρα, το Κάλι, η Μανισάλες και η Κιμπντό. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον μετατραπεί σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, κάθε διάσωση προκαλεί κύματα συγκίνησης. Στην ίδια πόλη, μία γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με δεκάδες διασώστες και εθελοντές να συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό της.