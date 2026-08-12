«Ακούτε κι εσείς κατσίκες;» – Η απίθανη ανακάλυψη σε πορτμπαγκάζ κλεμμένου αυτοκινήτου

Αστυνομικοί στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι των ΗΠΑ ανακάλυψαν δύο μικρά κατσικάκια στο πορτμπαγκάζ ενός κλεμμένου αυτοκινήτου, κατά τη σύλληψη ενός υπόπτου. Τα κατσικάκια, που ήταν αδύνατα και με παράσιτα, παραδόθηκαν σε οργάνωση προστασίας ζώων και τελικά υιοθετήθηκαν από την ανάδοχη οικογένεια που τα φρόντισε.

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Διεθνή Νέα

Τα δύο κατσικάκια, Ντένβερ και Άσπεν, που εντοπίστηκαν μέσα στο πορτμπαγκάζ κλεμμένου αυτοκινήτου στο Κάνσας Σίτι. Φωτογραφία: Kansas City Missouri Police Department/Facebook
Τα δύο κατσικάκια, Ντένβερ και Άσπεν, που εντοπίστηκαν μέσα στο πορτμπαγκάζ κλεμμένου αυτοκινήτου στο Κάνσας Σίτι. Φωτογραφία: Kansas City Missouri Police Department/Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μπροστά σε μια απρόσμενη ανακάλυψη βρέθηκαν αστυνομικοί στο Κάνσας Σίτι, όταν κατά τη σύλληψη υπόπτου για κλοπή αυτοκινήτου άκουσαν περίεργους ήχους από το πορτμπαγκάζ. Άνοιξαν το πορτμπαγκάζ και αντίκρισαν δύο μικρά κατσικάκια.
  • Ο ύποπτος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Όχι, είναι αληθινές κατσίκες. Είναι στο πορτμπαγκάζ μου». Τα κατσικάκια ήταν πολύ αδύνατα και αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα με εντερικά παράσιτα.
  • Μετά την ανακάλυψή τους, τα ζωάκια παραδόθηκαν σε οργάνωση προστασίας ζώων και μεταφέρθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει και τα δύο, τον Ντένβερ και την Άσπεν.

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Μπροστά σε μια μάλλον απρόσμενη ανακάλυψη βρέθηκαν αστυνομικοί στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια της σύλληψης ενός υπόπτου για κλοπή αυτοκινήτου άκουσαν περίεργους ήχους να έρχονται από το πορτμπαγκάζ.

Στην αρχή, ένας από τους αστυνομικούς πίστεψε ότι επρόκειτο για… ήχο κλήσης κινητού που έμοιαζε με βέλασμα κατσίκας. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν ακόμη πιο παράξενη.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ένα κλεμμένο όχημα και προχωρούσαν στη σύλληψη του υπόπτου, όταν άρχισαν να ακούν τους χαρακτηριστικούς ήχους.

Ένας από αυτούς ρώτησε τον άνδρα εάν ο θόρυβος που ακουγόταν προερχόταν από κάποιο κινητό τηλέφωνο.

Η απάντησή του τούς άφησε άφωνους: «Όχι, είναι αληθινές κατσίκες. Είναι στο πορτμπαγκάζ μου», φέρεται να είπε.

Άνοιξαν το πορτμπαγκάζ και βρήκαν δύο κατσικάκια

Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν το πορτμπαγκάζ, αντίκρισαν δύο μικρά κατσικάκια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.

Τα ζωάκια ήταν τόσο μικρά, ώστε δεν είχαν ακόμη απογαλακτιστεί και εξακολουθούσαν να χρειάζονται τάισμα με μπιμπερό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Κάνσας Σίτι, τα δύο κατσικάκια ανήκαν στον ύποπτο, ο οποίος προερχόταν από άλλη πολιτεία.

Μετά την ανακάλυψή τους, παραδόθηκαν στην οργάνωση προστασίας ζώων KC Pet Project και μεταφέρθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια με εμπειρία στη φροντίδα κατσικιών.

Ήταν πολύ αδύνατα και είχαν παράσιτα

Η κατάσταση της υγείας τους προκάλεσε ανησυχία. Τα δύο κατσικάκια ήταν πολύ αδύνατα και αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα με εντερικά παράσιτα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρά την ταλαιπωρία τους, περιγράφονται ως «απίστευτα φιλικά».

Το αρσενικό ονομάστηκε Ντένβερ και το θηλυκό Άσπεν. Μετά την προβλεπόμενη περίοδο αναμονής των δέκα ημερών, η ανάδοχη οικογένεια που ανέλαβε τη φροντίδα τους αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να τα αποχωριστεί.

Θα υιοθετήσει και τα δύο, με την ελπίδα ότι ο Ντένβερ και η Άσπεν θα αναρρώσουν πλήρως και θα αφήσουν οριστικά πίσω τους την αλλόκοτη περιπέτεια που τα έφερε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός κλεμμένου αυτοκινήτου.

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