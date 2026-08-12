Σίνδος: Σοκ προκαλεί η ομολογία του 59χρονου που έβαλε 6 φωτιές σε 3 μέρες – «Ήμουν μπουχτισμένος, σταματούσα με το αμάξι και τις έβαζα»

Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, που ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο. Ο 59χρονος, που πήρε προθεσμία κι θα απολογηθεί την Παρασκευή (14/8), δήλωσε μετανιωμένος ζητώντας συγγνώμη, ενώ απέδωσε τους εμπρησμούς στο ότι ήταν μπουχτισμένος από τη δουλειά του.

Η δράση του 59χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται το μπλε αυτοκίνητό του να διασχίζει την οδό Πόντου και να σταματάει στην άκρη του δρόμου. Ο κατηγορούμενος διακρίνεται να βγαίνει από το όχημα, να κινείται προς την ξερή βλάστηση, να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, απομακρύνεται και την ώρα που μπαίνει στο όχημα του, διακρίνεται οι πρώτοι καπνοί από την πυρκαγιά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Έξι πυρκαγιές σε τρεις ημέρες

Το μπαράζ εμπρησμών του 59χρονου ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου. Ακολούθησε ο δεύτερος εμπρησμός το μεσημέρι της Κυριακής σε κοντινή απόσταση, ενώ το αμόκ του κορυφώθηκε την Τρίτη με 4 πυρκαγιές μετά τις 6 το απόγευμα.

Ο τρόπος δράσης του 59χρονου που εργαζόταν σε εταιρεία καθαρισμού ψυγείων φορτηγών ήταν ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

«Εχθές το απόγευμα, διερχόμουν από το σημείο, είδα τους καπνούς, σταμάτησα και εγώ, όπως και άλλοι άνθρωποι στο σημείο, μέχρι να έρθει η πυροσβεστική και την ώρα που ήρθε η πυροσβεστική και είχε αρχίσει την κατάσβεση της φωτιάς, εκείνη την στιγμή είδα να περνάει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από μπροστά μου» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Όταν οι εξειδικευμένοι ερευνητές της Πυροσβεστικής του πέρασαν χειροπέδες και τον ανέκριναν ο ίδιος έσπασε και ομολόγησε τις πράξεις του.

Η ομολογία του 59χρονου

«Έκανα βλακεία. Το έχω μετανιώσει. Σταματούσα με το αμάξι και έβαζα τις φωτιές. Έτσι αποφορτιζόμουν από την πίεση της δουλειάς, ήμουν μπουχτισμένος» είπε ο 59χρονος στα στελέχη της Πυροσβεστικής μετά τη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Τετάρτη (12/8) στον αρμόδιο εισαγγελέα o οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, και έπειτα στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (14/8).

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο 59χρονος ζήτησε συγγνώμη.

Ερευνάται αν συνδέεται με άλλες πυρκαγιές

Τα έμπειρα στελέχη από το τοπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 59χρονος να σχετίζεται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει από το Μάιο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε: «Η ΔΑΕΕ και τα ανακριτικά κλιμάκια συνεχίζουν να εστιάζουν με επιχειρησιακές ανακριτικές μεθόδους που πραγματοποιούνται με επιστημονικά βοηθήματα και κριτήρια στην τεκμηρίωση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών καθώς και στην τάχιστη απόδοση των ευθυνών οδηγώντας τους υπαίτιους στην δικαιοσύνη».

Τι ισχυρίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα

«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» είπε ενώπιον του εισαγγελέα ο 59χρονος, σύμφωνα με το Mega.